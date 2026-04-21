Під час вистави глядачі звернули увагу на одну дивну деталь, яка і видала обман, пише Daily Star. Відео з цим кумедним моментом швидко розлетілося соцмережами й назбирало чимало обурених коментарів.

Яка деталь видала обман?

У мережі віруситься відео, на якому видно, як два слони прогулюються тематичним парком. Один з них весело хитав головою й вже можна було зрозуміти, що тут щось не те. Для більшої переконливості першого "слона" навіть вів спеціально навчений чоловік. Але прискіпливі відвідувачі помітили під масивним костюмом слона людські щиколотки.

Як у Китаї людей видавали за слонів: дивіться відео

Співробітники парку вже прокоментували цю ситуацію, пояснивши, що вони ніколи не тримали у себе слонів. Виявляється, "тварини" у шоу – це великі бутафорські костюми, якими керують від двох до чотирьох працівників одночасно. Цей виступ є частиною масштабної програми, що поєднує культуру епохи династії Сун, бойові мистецтва та традиційні народні розваги.

Реакція мережі на несправжніх слонів

Багато хто з глядачів зазначив, що після викриття, шоу стало для них ще цікавішим. Хтось сказав, що був сильно здивований цим, адже раніше щиро вірив, що в шоу беруть участь справжні тварини. Інші стали на захист парку: вони похвалили адміністрацію за відмову від експлуатації живих тварин, назвавши це етичним підходом. Ось що ще кажуть:

"Слони багато їдять, людей простіше найняти";

"У цьому немає нічого поганого. Принаймні, це не тварини, що перебувають у неволі";

"Я думаю, це чудово. Тваринам не потрібно страждати, щоб працювати, а люди все ще можуть мати роботу. Це безпрограшна ситуація!";

"Історичні місця фальшиві, тварини фальшиві, їжа фальшива, навіть історія фальшива, тож що ж у Китаї справжнє?";

"Якась країна шахрайства".

Як у зоопарку собак видавали за панд

Кілька років тому у тому ж самому Китаї місцевий зоопарк видавав собак за панд. У соцмережах тоді прославився зоопарк Тайчжоу у східній провінції Цзянсу. Працівники зоопарку пофарбували чау-чау у кольори панд, передає NBC News.



У китайському зоопарку собак видавали за панд / скрин відео

Таку витівку розкритикували відвідувачі зоопарку, які були обурені й тим, що собак видавали за панд, й тим, що собак в принципі піддали фарбуванню. На ці закиди працівники зоопарку заявили, що барвники безпечні. А щодо "панд", то в заяві на обурення було сказано, що ніхто нікого не дурив і що це був просто кумедний атракціон.

