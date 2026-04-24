Інцидент стався під час повітряно-десантних навчань іспанської армії на полігоні Уседа в провінції Гвадалахара, пише місцеве медіа 20minutos. На землю впав і був повністю розтрощений бронеавтомобіль Vamtac.

Соцмережами й різними каналами шириться відео, на якому видно, як на фоні блакитного неба пролітає літак Airbus A400M і в якийсь момент з нього випадає машина на парашутах. Вже за секунду система парашутів не спрацьовує належним чином і автомобіль падає на землю з висоти близько 300 метрів. З землі за цим всім спостерігали військові, а дехто навіть примудрився зняти епікфейл.

Accidente en la BRIPAC: lanzan en paracaídas un vehículo VAMTAC de 600.000 euros y queda hecho trizas. pic.twitter.com/EyWZuAcV2N — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) April 22, 2026

В мережі вже також ширяться кадри розтрощеного автомобіля, від якого практично нічого не залишилося. Військовий кран підняв автівку, яка була схожа на тонкий лист металу. Під час таких навчань транспортні засоби десантують без екіпажів, тому ніхто не постраждав.



Додамо, що Vamtac (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) – це повнопривідний автомобіль іспанського виробництва, що стоїть на озброєнні багатьох країн світу, включаючи Україну. Техніка розроблена спеціально для аеротранспортування та десантування. Військові поки що не коментували причини збою системи парашутів.

Пілоти робили селфі, що спричинило авіатрощу

Нещодавно військово-повітряні сили Південної Кореї офіційно перепросили за інцидент, що стався ще у грудні 2021 року. Тоді у небі поблизу міста Тегу зіткнулися два багатоцільових винищувачі F-15, пише The Guardian. Одразу після події була озвучена одна з причин зіткнення – технічні несправності.

Але пройшов час і державні аудитори заявили, що причиною авіатрощі стало бажання пілотів зробити ефектні кадри. Під час навчального польоту строєм пілот одного з літаків почав виконувати різкі маневри, зокрема крутий підйом та віраж, не маючи на це дозволу. У цей момент інший пілот з головного літака робив відео.



Коли винищувачі небезпечно зблизилися, екіпажі спробували виконати маневр, щоб не зіткнутися, але вже було пізно. Хвіст одного літака зачепив крило іншого. Лише дивом зіткнення обійшлося без людських жертв, проте самі літаки отримали серйозні пошкодження. Ремонт обійшовся державі приблизно у 600 тисяч доларів.

Головного винуватця зіткнення відсторонили від польотів та піддали суворому дисциплінарному стягненню, після чого він звільнився з армії. Його також зобов’язали виплатити десяту частину вартості ремонту винищувачів.

