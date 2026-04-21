Кумедна, але і доволі небезпечна історія сталася у США. Там повітряна куля з 13 пасажирами приземлилася без запрошення на задній двір житлового будинку, передає ABC 7. Всі живі-здорові, але не без стресу.

Чому повітряна куля приземлилася у дворі будинку?

Ця історія вже потрапила у всі стрічки, випуски новин та заголовки друкованих медіа. У місті Темекула, що у Каліфорнії, повітряна куля з 13 людьми на борту здійснила несподівану екстрену посадку на задньому дворі приватного будинку.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Власник будинку Хантер Перрін навіть не здогадувався, що у нього у дворі з’явилися гості з неба. Сидів собі спокійно дивився телевізор. Про подію він дізнався від сусіда, який постукав у двері.

Я відчиняю скляні двері, а в моєму дворі стоїть кошик, повний людей!,

– розповів господар.

Його дружина Дженна додала: "Я вибігла на задній двір, а там ціла група людей просто махає мені руками. Я кажу: "О боже, тож звук, який я чула – це було полум'я?!".

Повітряна куля приземлилася на подвір'ї будинку: дивіться відео

Пілот пояснив людям, що був змушений піти на такий крок, бо вітер вщух, а палива залишалося зовсім мало. Неймовірно, але куля не заділа ані дерева, ані паркан. Не було жодних пошкоджень, і ніхто не постраждав.

Пасажирка кулі Бріанна Авалос, яка святкувала 10-річчя весілля і летіла на кулі вперше, розповіла про момент посадки: "Спочатку я подумала: "О боже! Ми на задньому дворі! Це божевілля!". Пілот намагався спрямувати кулю на вулицю, але не встигав, тому приземлився на приватній ділянці".

Власники будинку та пасажири подякували пілоту за його професіоналізм. "Він був майстром. Він опустив кулю прямо посеред двору, де було порожньо. Він – дивовижний пілот!", – зазначила Бріанна.

Реакція мережі на екстрену посадку повітряної кулі

Звичайно ж, цю новину активно обговорюють у мережі. Хто жартує, а хто співчуває:

"Я все життя літав на повітряній кулі, але ніколи не бачив, щоб повітряна куля приземлялася в такій маленькій місцевості. Молодець!";

"Якби сталася поламка чи аварія, вони б не розповідали вам, що пілот повітряної кулі був неймовірним";

"Не проти, ми заскочимо на лимонад?";

"Добре, що у дворі не було злої собаки";

"Принаймні, вони приземлилися на задньому дворі у когось доброзичливого".

Цікаві та дивні факти про повітряні кулі

Раз вже випала така нагода розповісти вам цікаві та деякі дивні факти про політ на повітряних кулях, то розповідаємо. Люди були не першими пасажирами повітряної кулі, пише Bailey Balloons. Першими полетіли в небо вівця, качка та півень. Вони були на борту аеростата Aerostat Reveillon, побудованого знаменитими братами Монгольф'є.

Перші успішні повітроплавці, що перетнули Ла-Манш, були без штанів. Цей політ був дуже важливим кроком уперед для польотів на повітряній кулі. Але важливість моменту дещо підірвала та обставина, що повітроплавці прибули до місця призначення без штанів. Просто вони були змушені викинути все зайве, коли повітряна куля почала падати.

Існує легенда, що на повітряних кулях відбулася дуель. Це нібито сталося у Парижі у 1808 році, коли двоє чоловіків посварилися через спільну пристрасть до танцівниці. Вони залізли на свої повітряні кулі, але замість того, щоб змагатися і показувати майстерність, почали стріляти один в одного мушкетами!

