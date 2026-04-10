Наприклад, у мережі обговорюють... газовиділення астронавтів. Виявляється, екіпаж корабля Orion зіткнувся з дуже специфічною загрозою, за якою їм довелося пильно стежити, пише Dexerto. Їм фактично не можна пукати.

Чому астронавтам не варто пукати у космічному кораблі?

Четверо астронавтів місії NASA Artemis II, і не тільки вони, мали суворо контролювати своє газовиділення. Хоча перебування в космосі саме по собі є небезпечною справою, на борту існують й інші загрози, які можуть піти не за планом... включаючи метеоризм екіпажу.

Космічний корабель Orion, ймовірно, "тхне як біотуалет", каже спеціаліст із питань науки та технологій Ден Ріскін. Здебільшого це пов’язано зі способом утилізації сечі та фекалій, а також із тим, що в умовах невагомості астронавти не можуть приймати душ.

Міжнародна космічна станція весь час жахливо тхне. Ніби заходиш у біотуалет на рок-концерті. Ви мало що можете з цим вдіяти. У космосі не приймеш душ, а все це повітря просто проходить крізь фільтри,

– каже Ріскін.



Екіпаж місії Artemis II / Фото з інстаграму NASA

Експерт також зауважив, що цій проблемі присвятили чимало досліджень. Зараз, поки екіпаж Orion повертається на Землю, триває практичне тестування систем фільтрації повітря.

"Гази, які виходять при метеоризмі, – легкозаймисті. Це серйозна проблема, і від них важко позбутися. У вас там метан, у вас там водень. Ще до того, як люди полетіли в космос, було докладено багато зусиль, щоб з'ясувати, чим їх годувати, аби вони менше газували. Люди були дуже цим стурбовані", – додав експерт.

Дійсно, у 1960-х роках вчені годували астронавтів прісною дієтою в надії зменшити метеоризм. На жаль, це дало протилежний ефект. Експерти виявили, що об'єми газів стають більшими при зниженому тиску в космічному кораблі та скафандрах.



Чого не варто робити у космічному кораблі / Фото з інстаграму NASA

Ден Ріскін також згадав відому катастрофу німецького дирижабля "Гінденбург", який був наповнений воднем і згорів за лічені секунди. Експерт буквально натякнув на те, що газовиділення астронавтів може призвести до вибуху корабля.

Які ще звичайні речі не можуть робити астронавти у космосі?

Деякі речі для нас настільки очевидні та звичні, тому важко сприймати той факт, що десь вони можуть бути недоступними людям. Наприклад, у космосі. Астронавти йдуть на багато жертв, коли вирушають за межі Землі, пише Business insider.

Астронавти не можуть плакати. Точніше, можуть, але не так, як на Землі. Один з астронавтів якось розповів, що очі видають сльози, але вони липнуть, як желеподібна кулька. А ще вони трохи щипають і не проливаються.

У космічному кораблі астронавти не можуть писати звичайними ручками. Чорнилу потрібна сила тяжіння, щоб воно текло. Спочатку астронавти використовували механічні олівці. Пізніше була запатентована ручка, картридж якої знаходиться під тиском азоту.

На Міжнародній космічній станції астронавти можуть спостерігати до 16 заходів сонця протягом 24 годин. Тому їхній графік сну не може залежати від світлових режимів. Щоб підготуватися до цього, астронавти проходять інтенсивне тренування сну перед запуском.

Які ще цікаві новини варто прочитати?