Але, на щастя, екіпаж вже повертається додому, облетівши Місяць вперше за 50 років. У Threads вже всі забули про тибетську лисицю й активно обговорюють місію Artemis II. На черзі – дуже чисті вікна космічного корабля.

Як реагує мережа на чисті вікна космічного корабля Artemis II?

У Threads один з користувачів виклав кілька світлин, які були зроблені на борту корабля і зазначив, що вікна напрочуд дуже чисті.

Реакція мережі не змусила себе довго чекати. Хтось вже жартує, що команда готувалася до Великодня, коли напередодні традиційно миють вікна. А хтось нагадав про існування штучного інтелекту. Ось що пишуть:

"Та де там вікна чисті? Вікна відкриті для кращого фотографування!";

"Ну, так правильно! Великдень скоро...";

"Так це ШІ";

"Ви ще більше фоток в пінтересті пошукайте, які згенеровані ШІ, може ще чистіші знайдете";

"Перед Великоднем помили, нє?";

"Чекайте, тож Пасха. То як з не помитими летіти";

"Навіть в ракеті вже вікна помили перед Пасхою, а я в себе вдома ще ні";

"Крістіна Кох пронесла Kärcher".



Мережа жартує над чистими вікнами ракети Артеміда 2 / Фото з соцмереж



Меми про чисті вікна місії Artemis II / Фото з соцмереж



Жарти про чисті вікна космічного корабля Артеміда 2 / Фото з соцмереж

Ну, вже якщо астронавти не забули помити вікна у своєму кораблі, то і ви вже постарайтеся у Чистий четвер зібратися з зусиллями. До речі, жарти про миття вікон у космосі не зовсім жарти.

Чи миють астронавти вікна на МКС?

Для когось помити вікна вдома – це ціла космічна місія, а для когось – це реальність. Виявляється, вікна на Міжнародній космічній станції також періодично потребують очищення й астронавтам доводиться це робити, пише ZME Science. Попри те, що космос здається порожнечею, існують чинники, які поступово забруднюють скло та погіршують видимість.

Це стається через мікрометеороїди та дрібне космічне сміття, які залишають на поверхні ледь помітний наліт і мікроподряпини. Також під час стикування кораблів двигуни випускають продукти згоряння, що осідають на ілюмінаторах. Навіть сама станція виділяє речовини, які утворюють тонку плівку на склі.



Чи миють у космосі вікна / Freepik

Для того, щоб очистити зовнішню поверхню ілюмінаторів, астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Це складний процес, який може тривати кілька годин. В умовах невагомості та вакууму неможливо використовувати звичайну воду, адже її краплі просто розлетяться і можуть спричинити коротке замикання обладнання. Натомість фахівці використовують спеціальні неабразивні серветки та особливі розчинники, розроблені спеціально для роботи у вакуумі.

