Позитивна енергія дасть представникам цих трьох знаків зодіаку розуміння того, як діяти з тими, з ким ви втратили зв'язок, пише Your Tango. Це більше стосується дружніх, а не романтичних стосунків. Але ми – це і наші друзі, наше оточення.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Все, що вам справді потрібно, щоб вийти з цього періоду самотності – це зробити те, що у вас так добре виходить: просто спілкуватися. Ніякої гордості, Близнюки. Лише щире бажання завести друзів. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Ваші інстинкти підкажуть вам, який зробити крок, щоб повернути дружбу у своє життя. Відновіть зв'язки з тими, з ким ви їх втратили. Як тільки ви зробите перший крок, все повернеться до вас. Самотність стане минулим.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Ви нарешті готові відновити зв’язок з однією дуже важливою людиною. Ця людина для вас означає все. Можливо, у вас стався конфлікт і ви сильно через це переживали. Так буває у всіх, це нормально. Але ця ситуація зробила вас трішки самотньою людиною, бо ви завжди чекали підтримки у важкі часи. Але вже зовсім скоро все зміниться. Вже сьогодні ви почнете усвідомлювати, що не варто розривати таку міцну дружбу. Настав час відновити зв'язок із цією людиною.

Риби



Гороскоп для Риб

Риби рідко відчувають себе самотніми, адже мають величезну купу друзів... невидимих. Проте й у представників цього знаку бувають такі моменти, коли їм потрібні справжні людські стосунки. На щастя, період самотності для вас добігає кінця. Бурхливе життя повертається до вас. Ви знову відчуєте приплив енергії та ентузіазму. Дружба надихає.