Квітень пропонує кожному знаку свій темп: до 19 квітня Сонце в Овні закликає Козорогів до домашнього затишку та "гніздування", тоді як Близнюки в цей час можуть насолоджуватися піком своєї популярності та соціальними заходами, пише Astro Style. Проте вже після 19 квітня енергія змінюється, відкриваючи період для активного відпочинку в одних та глибокого відновлення сил в інших.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Згідно з астрологічним прогнозом, до 19 квітня ви перебуватимете у щорічному гедоністичному циклі, тому це найкращий час для розваг, грайливих пригод та творчості. Астрологи радять інвестувати у свій стиль та дозволяти собі задоволення, на які ви заслуговуєте.

Проте вже після 19 квітня характер відпочинку має змінитися: до 24 квітня замість калорійних бранчів варто обирати велопрогулянки та приділити час детоксу від соціальних мереж, щоб відновити внутрішній баланс.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

До 19 квітня, поки Сонце перебуває в Овні, настає час для щорічного перепочинку. Астрологи радять сповільнитися, оскільки ви досягнете більшого, роблячи менше. Рекомендовано присвятити цей час "гніздуванню", догляду за собою та домашньому затишку: читанню книг, перегляду серіалів і приготуванню нових страв.

Оскільки з 9 квітня по 18 травня Марс може принести напругу в дім, ви можете спрямувати цю енергію у фізичну активність або масаж. 17 квітня варто трохи зайти у тінь для емоційного відновлення та турботи про себе.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Перша половина місяця (до 19 квітня) більше сприяє соціальному відпочинку: астрологи радять розважатися у колі друзів, відвідувати авангардні культурні заходи, творчі майстер-класи або приватні галереї. Однак справжній час для відновлення сил настає з 19 квітня, коли Сонце входить у знак Тельця і ваш дванадцятий дім відпочинку.

У цей період вам рекомендується сповільнити темп, уникати надмірних навантажень і присвятити час самотності та роздумам. Для ефективного релаксу та зняття стресу астрологи радять спробувати звукові медитації, детокс або ароматерапію.