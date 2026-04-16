Історія сталася в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, повідомляє ABC News. Замість професійної розмови на частоті авіадиспетчерів пролунало "Няв-Няв!". Це так пілоти вирішили порозважатися.

Як пілоти вдавали з себе котика та собачку

Кілька днів тому на робочій частоті управління повітряним рухом зафіксували звуки нявкання та гавкання. Інші учасники ефіру одразу ж спробували втихомирити жартівників. Здається, що вони навіть збісилися від такої поведінки. Один із пілотів чи диспетчерів суворо зауважив: "Хлопці, ви маєте бути професійними пілотами". Але у відповідь на це пролунало ще більше нявкання.

Але їхній колега не розгубився і додав: "Ось через це ви досі літаєте на RJ". Мова йде про регіональні реактивні літаки, на яких зазвичай починають кар’єру новачки. Так пілот натякнув на незрілість своїх колег-жартівників.

Як пілоти нявкали та гавкали в авіаефірі: слухайте запис

Чому така поведінка пілотів зовсім не смішна?

Читаючи цю новину, з боку це може здатися веселим дитячим жартом. Але Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) поставилося до цього дуже серйозно. Річ у тім, що пілотам суворо заборонено вести будь-які розмови, що не стосуються польоту, на висоті нижче 3 кілометрів. Це критичний момент для безпеки.

Крім того, ефір, на якому бешкетували пілоти, часто використовується як резервний або для екстрених зв'язків. Будь-який подібний гумор може перекрити важливе повідомлення про допомогу.

Досвідчені пілоти та представники авіаційних спілок закликали колег не робити подібних витівок, назвавши це "забрудненням ефіру". Щоб ви розуміли, наразі FAA проводить розслідування щодо жартівників.

Кілька смішних історій, які трапилися на борту літака

Майже кожен, хто колись літав на літаку, має якусь кумедну історію, яку може розповідати по колу кілька років підряд. У мережі люди також охоче діляться подібними історіями, деякі з них зібрав сайт BuzzFeed, а ми розповідаємо вам.

Одна з користувачок мережі розповіла, як одного разу її чоловік з родиною повертався з Туреччини й у літаку виявили змію. Було багато криків, трохи паніки, але потім персонал зловив її у верхніх багажних відсіках за допомогою сумки.

А ось й історія про пілота. Один з пасажирів згадав випадок 30-річної давнини. Тоді рейс затримали, бо пілот сказав, що зачинився зовні кабіни. Що у них там відбувалося?

А ще один користувач згадав кумедну історію, як одна жінка та її чоловік намагалися взяти в літак індичку як тварину для емоційної підтримки. Очевидно, це була дуже улюблена домашня тварина, яка навіть мала ім’я – Кориця. Важив птах майже 14 кілограмів.

