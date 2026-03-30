Відвідувачка аеропорту міста Тампа у Флориді стала зіркою соцмереж. Вона невимушено гуляла терміналом з котом на голові, який ніби був у змові з нею і навіть хвостом не ворушив, розповідає News18. Прямо якесь маскування 80 рівня.

Що кажуть про кота в інтернеті?

Користувачі соцмереж розділилися на два табори: одні намагаються з'ясувати, чи це не фейк, а інші вже просять жінку навчити їх майстерності поводження з твариною. Найбільше вражає витримка самого пухнастика. Зазвичай коти доволі лякливі та не дуже полюбляють людні місця. Цей же котик був максимально спокійним, маскуючись під капелюх.

Жінка з котом на голові в аеропорту: дивіться відео

"Цей хлопець (або дівчина) пройшов контроль краще, ніж я проходжу до каси за водою", – жартують у коментарях. Інші ж пасажири іронізують: поки їхні майже порожні сумки перевіряють по 20 хвилин, хтось просто проходить повз охорону з котом на голові. Дехто навіть припустив, що це кіт контролює жінку, тому вони просто нерозлучні.

Попри те, що все це має вигляд геніальної афери, авіаційні експерти не дуже у захваті від такого порушення правил безпеки. Власники котів також не радять таких експериментів – більшість домашніх улюбленців за таку спробу "примірки" можуть залишити господаря без значної частини волосся.

Чоловік перевозив змій у штанах

Працівники аеропортів у різних країнах бачили багато чого дивного та незвичайного. Наприклад, пару років тому китайські митники затримали чоловіка, який намагався незаконно перевезти 104 живі змії у штанах, пише BBC. Порушник обрав коридор "нічого не декларувати", сподіваючись залишитися непоміченим.



Чоловік провозив змій в штанах / Митниця Китаю

Однак, під час перевірки з’ясувалося, що під штанами у чоловіка було приховано шість полотняних мішків, набитих рептиліями різних кольорів та розмірів. Усіх конфіскованих плазунів передали фахівцям, оскільки закони Китаю суворо забороняють ввезення немісцевих видів без спеціального дозволу.

