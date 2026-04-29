Мережею шириться відео, на якому безтурботний величезний слон проходить тимчасовий прикордонний пункт. Місцеве медіа CGTN пише, що це сталося в провінції Юньнань. Розповідаємо подробиці.

Дивіться також Скандал у китайському тематичному парку: слони виявилися зовсім не слонами

Як прикордонники відреагували на слона на пункті пропуску?

Судячи з відео, слон сильно не переймався тим, що він перетинає кордон і спокійно собі йшов куди треба. Слон ювелірно оминув конуси та огорожі й неквапливо йшов собі далі. До речі, а куди саме він йшов? Як відомо, китайська провінція Юньнань має важливе геополітичне розташування, оскільки межує одразу з трьома державами: В'єтнамом, Лаосом та М'янмою. Ти куди йшов, друже?

Звичайно ж, слон привернув до себе всю увагу прикордонників. На кадрах видно, як троє з них побігли в його бік, але слон поводився чемно й пересувався на пункті як слід. Ніякої паніки не було і в результаті прикордонники спокійно відступили велетня-мандрівника. Навіть документи не перевірили.

Реакція мережі на слона-нелегала

Це відео, яке вже стало вірусним, викликало бурхливу реакцію мережі. Багато хто з користувачів відмітив, наскільки слон ідеально обійшов усі огорожі. Ось що пишуть:

"Блискуче, красеню. І він навіть не задів жодного конуса, стільця чи чогось такого";

"Сподіваюся, співробітники контрольно-пропускного пункту вчасно відчинили ворота для слона";

"Це має вигляд, ніби інспектор прийшов перевірити їхню роботу";

"Не звертайте на мене уваги, я просто тут гуляю... Відпочиваю... Відчуваю атмосферу...";

"Треба було перевірити його, раптом це троянський слон".

Кіт Луї, який щодня перетинає канадсько-американський кордон

Історія слона нагадала іншого чотирилапого друга, який щодня перетинає канадсько-американський кордон. Мова йде про кота Луї, а точніше – Louis Vuitton. Він вже став місцевою легендою, пише CBC. Безтурботний котик живе у Британській Колумбії, це провінція Канади, і щодня стрибає туди-сюди через вузький рів, що розташований прямо на кордоні між Канадою та США.



Кіт Луї щодня бігає з Канади до США / Фото Deb Tate

Власниця Луї Деб Тейт каже, що він не завжди був таким бунтарем, але він завжди чемний та привітний. Для котика перетин кордону – це свого роду мандри, бо з одного боку канави розташовані чарівні будинки, включаючи його власний, а з іншого – зелені поля історичного державного парку Peace Arch Historical State Park у Сполучених Штатах.

Жінка хотіла пронести кота під виглядом капелюха

Раніше 24 Канал розповідав про ще одних "порушників". В американському аеропорту жінка намагалася пронести кота під виглядом капелюха. Хтось з відвідувачів аеропорту зафіксував це на фото.

Білий кіт з чорними плямами весь цей час спокійно сидів на голові жінки, обіймаючи її голову. З першого погляду не одразу можна сказати, що це дійсно жива тварина.