Кішка Артеміда жила собі прекрасно в родині Гарсі в Меріленді й турбот не знала. Але одного разу вона зникла, пише Fox News. Один котячий бог знає, що змусило Артеміду покинути люблячу сім’ю, але факт залишається фактом – вона зникла на цілих 5 років.

Як кішка повернулася додому через роки?

Мелісса та Брук Гарсі зробили все можливе, щоб таки знайти свою улюблену кішку, яка зникла ще у 2021 році. Спочатку Мелісса обійшла весь район із листівками, але це не дало результату. Проте весь цей час вона не покидала надії, що колись знайде улюбленицю.

Нещодавно одна жінка принесла до притулку кішку, яку, за її словами, вона знайшла у своєму недобудованому підвалі. У Товаристві захисту тварин повідомили, що згідно зі стандартним протоколом вони сканують кожну тварину на наявність мікрочипа. Фахівці відстежили чип через виробника і зателефонували власниці.



Загублена кішка Артеміда / Humane Society of Harford County

Коли жінка підняла слухавку, вона втратила дар мови. Виявляється, її улюблена Артеміда знайшлася. Господарка миттєво вирушила за кицею – під час зворушливого возз'єднання не обійшлося без сліз. Брук Гарсі розповіла, що коли побачила Артеміду, була в такому шоку, що навіть не могла плакати. Жінка каже, що кішка мала точнісінько такий самий вигляд, як і раніше. За словами працівників притулку, щойно Артеміду випустили з вольєра, вона одразу підійшла до господарок і застрибнула їм на коліна.



Жінки знайшли кішку через 5 років після зникнення / Humane Society of Harford County

Скільки часу потрібно кішці, щоб забути господарів?

Як відомо, коти мають короткочасну пам'ять, яка зберігає інформацію приблизно 16 годин, що відіграє ключову роль у їхньому повсякденному виживанні, пише Futura sciences. Вони, як правило, запам'ятовують корисну для себе інформацію, наприклад, де зберігається їжа або які схованки в будинку є найбезпечнішими. Вони також вчаться запам'ятовувати, чого слід уникати, щоб уберегтися від небезпеки.

Також коти справді пам'ятають своїх господарів. Оскільки люди забезпечують основні потреби, такі як їжа та притулок, коти зазвичай пам'ятають своїх супутників протягом усього життя, принаймні доки не настане віковий когнітивний спад. Як і у людей, пам'ять котів може почати погіршуватися з віком, зазвичай приблизно у дванадцять років.

