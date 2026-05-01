Яким буде 1 травня для всіх знаків зодіаку – вже розповів сайт Astrology.

Гороскоп на 1 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Повня закликає вас спрямувати свої емоції на досягнення нових цілей. Обговоріть плани на майбутнє з близькою людиною та зосередьтеся на позитивних думках.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Будьте чесними у своїх почуттях, адже це допоможе вам ухвалити правильне рішення щодо стосунків. Пропрацюйте старі образи, щоб відкритися партнерові та отримати від нього підтримку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Завершіть усі відкладені справи та дрібні завдання, щоб нарешті відчути полегшення та почати рухатися далі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Шукайте натхнення в мистецтві та навколишньому середовищі, щоб розкрити свій творчий потенціал. Чітко визначте свої цілі та не забувайте вірити у власні сили.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Замість того, щоб просто гніватися через несправедливість до близьких, запропонуйте їм реальну допомогу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Довіряйте своїй інтуїції та не бійтеся прямо говорити про власні бажання у стосунках. Ваша щирість допоможе зміцнити зв'язок із партнером.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Не соромтеся ввічливо відстоювати свої інтереси. Вільний час присвятіть приємним розмовам з близькими людьми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Проведіть час з тими, хто вас надихає, щоб зарядитися впевненістю для підкорення нових вершин. Використовуйте свій досвід і практичний підхід, щоб швидко досягти найбільш важливих цілей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Дайте собі час на обробку нової інформації та уникайте зайвого спілкування, щоб зберегти внутрішній спокій. Робота над улюбленою справою наодинці та щирі розмови ввечері допоможуть вам відновити сили.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Використовуйте свій авторитет для налагодження важливих зв'язків. Адже зовсім скоро вони допоможуть вам досягти успіху в справах.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Працюйте над своєю впевненістю та позбудьтеся непорозумінь через відкритий і чесний діалог.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Працюйте в команді та шукайте надійних партнерів, щоб забезпечити собі стабільне і безпечне майбутнє. Відверті розмови з коханою людиною допоможуть значно зміцнити ваш союз.