Як каже астрологиня Леслі Хейл, у певний момент року кожен знак зодіаку отримує особливі планетарні переваги, пише Your Tango. Настає і ваш час, Раки, Тельці та Терези.

Гороскоп для Раків

Юпітер у вашому знаку допоможе вам розвиватися в багатьох сферах, включаючи сім'ю та роботу. Ви зможете забезпечити собі щасливіше та безпечніше життя. Ви навіть відчуєте, як станете почуватися краще і це позначиться й на вашому зовнішньому вигляді. Якщо плануєте у травні подорож, то сміливо відправляйтеся. Зірки вам будуть у цьому сприяти.

Гороскоп для Тельців

У травні очікуйте активізацію вашої соціальної діяльності. Буде багато спілкування, коротких поїздок, уваги до вашої персони. Якщо у вас є нові ідеї для покращення своєї кар'єри, то у травні саме час їх дослідити та втілити. Астрологи кажуть, що травень може стати місяцем перезавантаження вашого власного року.

Гороскоп для Терезів

Юпітер у Раку у травні проходить транзитом через ваш десятий будинок кар'єри. Це допоможе вам досягти успіху на роботі. І цей гарний період триватиме аж до кінця червня. Сміливо просіть підвищення на роботі чи збільшення зарплати. У травні також буде багато цікавого спілкування з людьми, які розкриють вас по-новому.