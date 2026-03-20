На полицях сувенірної крамниці серед плюшевих іграшок у вигляді місцевих тварин, оселився справжній дикий опосум. Живу тварину видали великі карі очі та вушка, які швидко рухалися, пише The Guardian.

Живий опосум в аеропорту Австралії: хто помітив тваринку?

Цікаву знахідку помітила одна з пасажирок, яка вирішила зазирнути у крамницю. Вона собі спокійненько роздивлялася сувеніри, як раптом на вітрині помітила опосума з хвостом-щіткою та очима і вушками, що рухалися. Тварина визирала з-поміж плюшевих кенгуру, дінго, білбі й тасманійських дияволів. Пасажирка розповіла про знахідку менеджеру магазину, але той не повірив своїм вухам, проте потім повірив своїм очам.

Співробітникам магазину вдалося зняти живу тваринку на відео і переконатися у тому, що це таки правда. Кажуть, що опосум поводився спокійно та чемно й працівникам аеропорту вдалося його вивести з будівлі без інцидентів.

Я уявляю, як він побачив на полиці плюшевих звірят, які були виставлені на продаж, і вирішив влаштуватися там. Він хотів злитися з оточенням, — пожартував менеджер магазину Ліам Блумфілд.

Як опосум потрапив до магазину і скільки часу там пробув, невідомо. По ідеї, тваринка мала би пройти контроль безпеки за всіма правилами аеропорту, перш ніж потрапити до зони вильоту.

Опосум пробрався у крамницю аеропорту – дивіться кумедне відео:

Ім'я для опосума та меморіал

Працівники сувенірної крамниці навіть вирішили дати сумчастому ім'я і влаштували ціле голосування. Ба більше! У магазині планують облаштувати невеличкий вівтар на честь опосума. Біля крамниці встановлять стовпчик з його фотографією та ім'ям, щоб усі відвідувачі могли знати героя, який потрапив ледь не у всі медіа світу.

Хто такі опосуми?

Згідно з даними National Geographic, опосуми – це підряд із 70 видів сумчастих, що живуть на деревах та мешкають в Австралії та індонезійських островах Нова Гвінея та Сулавесі. Опосуми полюбляють жити у низинах, та у горбистій місцевості, шукають місце біля водойм. Зазвичай активні вночі й вважаються більш лінивими, ніж інші ссавці. Багато видів опосумів знаходяться під загрозою зникнення через зміну клімату та численні лісові пожежі.

