Пасажир одного з авіарейсів поділився на Reddit знахідкою, яка розчулила усю мережу. Це була записка від дитини, яку вона написала на паперовому пакетику. Ну, це той самий пакетик, який потрібен в екстрених випадках. Ви зрозуміли, про що ми.

Дивіться також Несподівана знахідка у підвалі: що нова власниця побачила у старому будинку

Що було у записці в літаку?

Допитливий пасажир, напевно, коли сів у літак, почав все оглядати навколо. Це нормальна історія – погортати бортовий журнал, вчергове подивитися інструкцію з використання рятувальних жилетів та дістати пакетик для блювання. До речі, десь у світі є чоловік, який колекціонує такі пакетики. От дивак! Так, про що ми! На цьому пакетику наш пасажир знайшов послання. Воно почалося з таких слів: "Привіт, я не знаю, хто ви, але я сидів на цьому місці перед вами. Сподіваюся, у вас буде гарний день і гарний політ. Проте, якщо ви блюєте в цей пакет, мені вас шкода".

Далі дитина продовжила записку: "Я пишу це повідомлення, тому що я дитина, яка має на меті зробити світ приємнішим місцем. Тож, будь ласка, зробіть сьогодні добрий вчинок від щирого серця і скажіть наступній людині передати добро далі. Таким чином ми можемо започаткувати ланцюжок добра у цьому світі. Гарного дня". Автор навіть додав в кінці записки емодзі.



Дитина залишила записку в літаку / r/MadeMeSmile

Реакція мережі на записку

Це дуже зворушило та розчулило користувачів Reddit. Ось що пише народ:

"Моя донька завжди носить із собою наліпки, щоб залишати повідомлення, що надихають, всюди, куди б вона не пішла. Я купую дуже багато таких стікерів";

"Схоже, хтось дивився фільм "Заплати іншому" (2000)";

"Мені дуже подобається той момент, коли він не сказав надіслати це 20 друзям, інакше на тебе чекає жахливе прокляття";

"Починаються канікули, і тепер у мене є завдання, яке треба виконати";

"Я вже написав подібну записку і залишив її у літаку".

Що пасажири залишали в аеропорту?

Чомусь згадалися історії про загублені чи забуті речі у літаках. А це наше найулюбленіше – що люди намагалися провезти у багажі, хоча їх постійно попереджають про заборонені речі. Щороку авіакомпанії складають рейтинги найдивніших речей. Так от, за минулий рік люди намагалися провезти від отрути для щурів до біонічного коліна, пише журнал Time Out.

Серед найдивовижніших відкриттів – валіза, яка була повністю забита отрутою для щурів. Жодної кофтинки чи штанів, жодних шкарпеток чи засобів для догляду – лише отрута. А ще працівники аеропортів знаходили у валізах костюм бджоляра, фрагмент метеорита, повністю зібраного робота.

У загублених валізах не один раз знаходили дуже коштовні речі. Наприклад, торік працівники аеропорту відкрили валізу з предметами розкоші: годинник Rolex вартістю 35 тисяч доларів, сумочку Chanel за 10 800 доларів та шкіряну куртку Balenciaga за 12 500 доларів.

