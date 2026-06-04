У Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у браконьєрстві в центрі міста, передає Polsat News. Інцидент стався на озері Балатон, що в районі Гоцлав. Українець нібито спіймав легендарного сома, який жив в озері близько 20 років.

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У Варшаві незаконно виловили з озера легендарного сома

У мережі поширюється відео очевидців, які зафільмували, як двоє чоловіків каталися на водному велосипеді, і один із них за допомогою вудки витяг із води велетенського сома завдовжки 183 сантиметри. Свідки події почали гучно протестувати, проте рибалок це не зупинило: вони заштовхали рибу в багажник автомобіля та повезли в невідомому напрямку.

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Історія сталася ще наприкінці травня, але зараз місцеві медіа розповідають подробиці інциденту. Поліція розшукала підозрюваного після розголосу історії в медіа та соцмережах. Правоохоронці зазначають, що чоловікові може загрожувати відповідальність одразу за кількома пунктами. По-перше, вилов відбувся в період дії заборони, яка триває у столиці з 1 січня по 31 травня. По-друге, через транспортування риби без води зловмисника можуть звинуватити в жорстокому поводженні з тваринами.

Українець спіймав у Варшаві легендарного сома: дивіться відео

Крім того, місцеві рибалки звертають увагу на те, що риболовля здійснювалася з водного велосипеда, який не був зареєстрований у міській раді, як того вимагає закон для плавзасобів. Наразі кримінальний розшук встановлює всі обставини, а у поліції кажуть, що говорити про конкретне покарання для затриманого ще зарано.

Чому варшавського сома називають "легендарним"?

Насправді цей сом був справжньою місцевою знаменитістю, адже прожив в озері близько 20 років. Мешканці району Гоцлав та тутешні рибалки добре знали цього гіганта.

Його вже неодноразово ловили раніше, але через повагу до віку та статусу риби, її завжди акуратно знімали з гачка та відпускали назад у воду. Але під час останнього вилову рибі не дали шансу вижити, кинувши у багажник авто без доступу до кисню та води.