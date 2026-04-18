У Новій Зеландії родина з містечка Тайруа знайшла на березі океану послання у пляшці, яка була повністю покрита мушлями, пише 1News. Пляшку з-під Jack Daniels винесло на пляж Оушен-Біч після шторму.

Яке послання було у пляшці, яка плавала в океані 24 роки?

48-річна Нейша Рінд розповіла, що вони з родиною прийшли на узбережжя просто подивитися на сильні хвилі. Тоді оголосили штормове попередження і виходити на сам пляж було небезпечно. Після шторму родина пройшлася пляжем і раптом 10-річний син Нейші Каеа побачив пляшку, вкриту дрібними мушлями. Спочатку він подумав, що це бетонна цегла, але коли підняв – побачив скло. Родина забрала знахідку додому, щоб обережно відкрити. Всередині на мотузці, прикріпленій до кришки, висіла записка з обпаленими краями.

І хоча папір був пошкоджений, все ж вдалося прочитати текст, який починався словами: "Привіт, мене звати Джек". Далі йшов текст, який частково розмило водою: "Здається [розмито] велика гра про [розмито] риболовлю, але [розмито] удача в риболовлі така ж хороша, як моя [розмито]. Я поклав цю записку в пляшку 17.02.2002 [розмито]. Якщо хтось знайде її, моя удача [розмито] зв'яжіться зі мною, Джек [розмито]".



Родина знайшла у пляшці послання з 2002 року / 1News

Мати хлопчика каже, що послання було оформлене дуже старанно: краї паперу обпалили для "піратського" ефекту, а саму записку підвісили всередині пляшки на нитці, наче маятник.

Пошуки автора

Родина вирішила не залишати знахідку без відповіді. Нейша опублікувала фото записки на місцевій сторінці у Facebook, сподіваючись знайти Джека. Невідомо, звідки саме була відправлена пляшка і скільки років тоді було автору. І хоч поки що ніхто не відгукнувся, Нейша не втрачає надії.

Як вказав автор, він чекав, що його удача зміниться, якщо пляшку знайдуть. Що ж, на 24 роки запізно, але це все одно круто,

– додала жінка.

Скарби з моря, які вразили усіх

Чого тільки не знаходили в морях та океанах. Розповідаємо про найбільш дивовижні знахідки. У 2015 році група дайверів знайшла в ізраїльській Кесарії неймовірний скарб, пише Reader's Digest. Спочатку дайвери думали, що це просто іграшкові монети, проте все ж вирішили їх дістати. Насправді це були цінні монети – понад 2 тисячі штук – і їм понад 1000 років.

Ще однією неймовірною знахідкою є золотий корабель. Історія тягнеться з часів золотої лихоманки. Пароплав "Сентрал Америка" затонув біля узбережжя Південної Кароліни під час урагану в 1857 році. Він був повністю навантажений золотом.

У 1988 році мисливець за скарбами Томмі Томпсон знайшов уламки цього корабля, але після судової тяганини щодо прав на знахідку він зник. Влада затримала чоловіка у 2015 році, але місцеперебування його здобичі вартістю 50 мільйонів доларів досі залишається невідомим. Була ще одна експедиція, яка витягла ще 40 мільйонів доларів у золотих злитках і монетах. Здається, на дні досі ще лежить скарб.

