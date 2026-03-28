Марія Енес, гуляючи пляжем Віла-Ча в Португалії, навіть не підозрювала, що скоро в її житті з’являться нові добрі друзі, розповідає New York Post. І це будуть друзі, які живуть геть на іншому континенті.

Що було у посланні пляшки, яке знайшла жителька Португалії?

Вчителька Марія Енес полюбляє гуляти пляжем зі своїм собакою, спостерігати за хвилями та дихати приємним свіжим повітрям. Одного разу вона помітила пляшку в піску, яка привернула її увагу. Марія вирішила принести знахідку додому і роздивитися. Всередині був папірець. Вона обережно витягла записку пінцетом і була вражена змістом. Виявляється, пляшка прибула з Багамських островів.



Виявляється, рік тому Емі Бістерцо та її 10-річний син Лоренцо вирішили розважитися. Під час прогулянки на гідроциклі біля свого будинку на Багамах вони кинули в океан пляшку із запискою. Всередині було лише коротке привітання, дата – 10 лютого 2025 року – та назва місця. Також Емі залишила свій номер WhatsApp на випадок, якщо хтось колись знайде це послання.

Це був цікавий експеримент, який розбурхав уяву Емі та Лоренцо. Вони фантазували, де б могла опинитися їхня пляшка, але згодом зовсім про це забули. Але наскільки жінка була здивована, коли отримала неочікуване повідомлення.



Через рік Емі отримала приголомшливий дзвінок, який повернув її до тієї історії. Виявилося, що пляшка подолала шлях у понад 6 тисяч кілометрів і через 12 місяців прибилася до берега пляжу Віла-Ча в Португалії.

Марія, яка знайшла пляшку, вирішила негайно зв'язатися з власниками пляшки. Емі просто не повірила, що їхній з сином скарб дійсно знайшов адресата. Спочатку Марія написала повідомлення: "Я знайшла вашу пляшку". Емі, прочитавши його, закричала синові, що хтось відгукнувся, але Лоренцо навіть не одразу зрозумів, про що йдеться.

Жінки почали спілкуватися за допомогою голосових повідомлень та відео, і Емі швидко збагнула, що Марія – неймовірно добра і мила людина. Тепер ця несподівана дружба змінює життя обох родин. Нові подруги вже збираються зустрітися в майбутньому. Марія навіть має ідею для їхньої зустрічі: разом кинути в океан нову пляшку, щоб знайти ще одного друга для своєї компанії.



Історія пляшок з посланням

Ідея пляшок з посланням відома людству ще з дуже-дуже давніх часів. Ця традиція налічує тисячі років і спочатку мала наукове та навіть державне значення, пише National Geographic. Ще у 310 році до нашої ери грецький філософ Теофраст кидав запечатані пляшки в море, щоб довести, що Середземне море живиться водами Атлантики. Щоправда, жодних записів про те, що він отримав відповідь, не збереглося.

А у XVI столітті англійська королева Єлизавета I навіть запровадила офіційну посаду "Розкорковувача океанських пляшок". Вона побоювалася, що в них можуть бути секретні донесення шпигунів або флоту, тому за самовільне відкриття такої знахідки загрожувала смертна кара.

