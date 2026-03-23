Нещодавно британській блогерці Беккі, яка відома в мережі під ніком Becky’s Bazaar, пощастило з такою знахідкою. У благодійному магазині вона купила дешеву сумку, вміст якої її вразив, пише Mirror. Знайдений скарб коштував набагато більше, ніж сама сумка.

Що британка знайшла у дешевій сумці з розпродажу?

Беккі полюбляє різні розпродажі, секонд-хенди та благодійні крамниці, бо сподівається купити якусь якісну класну річ не за всі гроші світу. Нещодавно вона спокусилася на акцію одного з подібних магазинів. Там пропонували купити одну з сумок-сюрпризів, в які працівники магазину поклали різні речі. Усі сумки коштують однаково – майже 4 фунти стерлінгів (трохи більше 5 доларів – 24 Канал).

Дівчина вирішила вибрати найважчу сумку, сподіваючись знайти там справжній скарб. Прийшовши додому, вона переконалася, що не прогадала. Вміст сумки перевершив її сподівання.



Що знайшла британка у сумці за 5 доларів

Всередині Беккі знайшла прозору косметичку Ted Baker. За оцінками жінки, її можна було б продати за 3 фунти на маркетплейсі Vinted, покривши майже усю вартість сумки. Далі вона знайшла лосьйон для ніг від Calm Moments, який коштував приблизно 1,50 фунта.

А от наступний товар став для Беккі справжньою знахідкою: на Amazon він коштував 20 фунтів. Це був спрей проти вологи LaCura від власного бренду Aldi, схожий на продукцію Wow. Вона також знайшла спрей для укладки волосся Schwarzkopf, виставлений на eBay за 9,49 фунтів та денний крем з колагеном Tiger Moon, який може коштувати понад 4 фунта. На дні сумки лежала купа різних наклейок.

Як відреагувала мережа на знахідку Беккі?

У TikTok дівчини під її відео зі скарбом підписники, а їх у дівчини 485 тисяч, залишили чимало коментарів. Думки розділилися: хтось каже, що не довіряв би доглядовим засобам із секонд-хенду, хтось впевнений, що Беккі пощастило купити такий скарб. Ось що пишуть:

"Я була б дуже рада такій знахідці";

"Не думаю, що я могла б довіряти засобам гігієни з секонд-хенду чи благодійного магазину. Ці товари зазвичай мають термін придатності 12 місяців, і я завжди думаю, скільки часу вони простояли в чиїйсь кімнаті або ванній, перш ніж люди вирішили, що вони їм більше не потрібні";

"Ви купили сумку набагато дешевше, знайшли там гарні дорогі речі, ще й відправили гроші на благодійність";

"Сумка однозначно варта своїх грошей";

"Ідея з сумкою-сюрпризом цікава, але я б не купила".

