Чоловік живе у Бразилії, у будинку по догляду за літніми людьми. Він самотужки пересувається та харчується, не приймає ніяких ліків, полюбляє проводити час наодинці на подвір’ї установи, пише місцеве видання Rank Brasil. Працівники, які допомагають у побуті мешканцям будинку, помітили у Луїса певні звички. Невже це вони допомогли йому прожити стільки років?

Життєвий шлях Луїса Карлоса дос Сантоса

Чоловік народився 15 лютого 1908 року в місті Елой-Мендес, штат Мінас-Жерайс. Вік Луїса підтверджується його оновленим свідоцтвом про народження, трудовою книжкою та індивідуальними медичними звітами. Луїс появився на світ, коли Бразилія ще жила в епоху "Старої республіки" і протягом свого життя він ставав свідком глибоких трансформацій у суспільстві, технологіях та звичаях.

Луїс працював фермером і жив простим сільським життям. Він ніколи не був одружений і не мав дітей. Жив стримано, рідко брав участь у якихось публічних подіях.



Луїсу Карлосу дос Сантосу з Бразилії 118 років / Rank Brasil

З 10 вересня 1971 року чоловік проживає в будинку для літніх людей. Сюди його привіз священник, коли той жив у місті Трес-Понтас. За цей час Луїса дуже полюбив персонал будинку. Кажуть, що він спокійний, стриманий і безтурботний, зберігає рівну поведінку в повсякденному житті.

Секрет довголіття 118-річного Луїса Карлоса дос Сантоса

У такому поважному віці Луїс цілком самостійний і має певні рутинні звички. Обов’язково тричі на день п’є каву. Їсть усе, але маленькими порціями.

Полюбляє Луїс проводити час на свіжому повітрі, де розвинув цікаву терапевтичну звичку: збирати камінці та викладати їх у ряди, щодня повторюючи невеликий маршрут. Також він досі любить курити самокрутки.

Живіть добре! Це того варте!,

– дає просту та змістовну пораду довгожитель.



118-річний Луїс Карлос дос Сантос багато п'є кави та курить / Фото з відкритих джерел

Хто найстаріша людина на планеті зараз?

Офіційно наш герой з Бразилії наразі не є найстарішою людиною на планеті, хоча за віком якраз цілком може отримати цей статус. Наразі відомо, що найстарішою людиною на Землі є британка Етель Катерхем, повідомляє ABC NEWS. Торік у серпні Етель відсвяткувала свій 116 день народження. Жінка офіційно занесена у Книгу рекордів Гіннеса.

Останнім часом Етель не дає інтерв’ю й полюбляє проводити час та свята в оточенні близьких. Але раніше Катерхем розповіла журналістам, що секрет її довголіття частково полягає в тому, щоб мати позитивний підхід до більшості речей у житті.

