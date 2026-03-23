До гнізда Грицька та Одарки днями прилетів перший лелека. Але, як з’ясувалося, це зовсім не наші герої, а інший птах. Лелека трохи навів порядків у гнізді та полетів далі, розповіли працівники Національного природного парку "Пирятинський" у Facebook.

Перший лелека у гнізді Грицька та Одарки

Як стало відомо, 22 березня цього року о 17 годині перший лелека завітав до знаменитого гнізда. Понад 200 глядачів у прямому ефірі побачили цю милу подію.

"Але це був не наш. Не Грицик, не Одарка. Усі, хто слідкували за попереднім сезоном, пам’ятають, що 20.03.2025 року першим лелекою в гнізді теж був якийсь чужий, залітний птах, а не його господарі", – йдеться у повідомленні.



Перший лелека у Національному природному парку "Пирятинський" / скрин відео

Але лелека вирішив не селитися у чужому будинку. Він буквально півтори хвилини провів у гнізді, переклав гілочку й подався кудись далі.

Будемо чекати подальшого розвитку подій та щасливих і приємних новин. Будемо чекати-виглядати своїх, щоб неодмінно дочекатися,

– підкреслили працівники парку.

Історія лелек Грицька та Одарки

Про лелек Грицька та Одарку Україна дізналася ще роки 4 назад, коли за їхнім гніздом спостерігали у прямому ефірі через YouTube. Грицько підкорив людей своєю охайністю та працьовитістю. Він також не боявся людей та навіть прилітав до них за рибою. У Грицька була кохана Одарка, з якою він будував міцні стосунки.

Але торік у їхній лелечій родині розгорнулася справжня драма Одарка першою повернулася до гнізда і не дочекавшись свого багаторічного партнера Грицька, прийняла в гнізді молодого "чужинця". Науковці зрозуміли, що це не Грицько, через його поведінку – справжній господар гнізда завжди був дуже товариським і одразу летів до людей просити рибу, тоді як новий птах тримався осторонь. Попри очікування, старий птах так і не з’явився вчасно, і Одарка не встояла перед новим кавалером, порушивши багаторічну сімейну традицію.



Лелеки Одарка та Грицько / скрин відео

Науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло розповідав виданню "Телеграф", що такі "зради" у пташиному світі трапляються нерідко. Це люди схильні наділяти птахів та тварин людськими якостями, які їм не притаманні.

Чому лелеки повертаються до України

Лелеки повертаються до України навесні, оскільки наші умови в цей період є ідеальними для розмноження та виживання пташенят. У той час як в Африці починається засуха та дефіцит їжі, українське літо забезпечує птахів усім необхідним для вирощування потомства.

Однією з головних переваг є довгий світловий день в Україні, що дає батькам значно більше часу на пошук корму, адже одне гніздо потребує до чотирьох кілограмів їжі щодня. В Африці ж дні влітку коротшають, що суттєво зменшує шанси лелек успішно вигодувати малечу.

