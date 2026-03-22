Подібні вакансії оголошують доволі рідко, тому і кандидатів "налітає" чимало. Але у вас є ще шанс отримати омріяну посаду й навіть отримати за неї кругленьку суму. Щоправда, є певні умови, пише Hotels.com.

Які незвичайні вакансії пропонують у готельній сфері?

Hotels.com оголосив роботу мрії за 5 тисяч доларів. У межах своєї нової кампанії "Все в назві" сервіс відкриває набір на три вакансії, які звучать саме так, як ви собі їх уявляєте. Днями компанія анонсувала пошук справжніх фанатів готельного відпочинку для наступних ролей:

критик обслуговування номерів, який спеціалізується на дегустації та оцінці страв у ліжку;

дослідник халатів, чиїм обов'язком буде тестування м'якості та зручності готельного одягу;

експерт тренажерних залів, який оцінюватиме якість обладнання в готелях.

Ці незвичайні посади натхненні новою філософією бренду: з Hotels.com усе просто, чесно та без підводних каменів. Від сьогодні мандрівники можуть подати заявку на одну з цих посад. Обрані кандидати отримають одноразову винагороду у формі подарункової картки Hotels.com на суму 5 тисяч доларів для оплати проживання.



Hotels.com шукає критика готельного сервісу

Від переможців очікують лише відгуків у соцмережах та детального звіту на сайті сервісу після завершення відпочинку.

Кого шукають?

Ви ідеальний кандидат, якщо є учасником програми лояльності Hotels.com і просто обожнюєте готелі. Маєте експертне бачення та пристрасть до готельного сервісу, пухнастих халатів або тренажерів і хочете поділитися цим зі світом. Також вам 21 рік і ви живете у США.

Як взяти участь у конкурсі на посаду?

Все максимально просто: потрібно заповнити форму до 24 березня 2026 року. Ще можете встигнути! Переможців оберуть та повідомлять про це електронною поштою до 30 квітня 2026 року. В компанії підкреслюють, що не офіційне працевлаштування, а лише конкурс. Три переможці отримають призовий сертифікат на 5 тисяч доларів для подорожей.

Які ще у світі є дивні роботи?

Дивовижно, які іноді пропонують вакансії бізнеси по всьому світу. Наприклад, у Фінляндії готель найняв співробітницю, яка професійно перевіряла зручність ліжок. Її задачею було щоночі спати на різних ліжках готелю та писати відгуки, розповідає Undercover recruiter.

А у Флориді хтось працює на посаді кур’єра піци під водою. Річ у тім, що там є підводний готель, який шукав на роботу кур’єра з навичками дайвінгу. А як вам посада... дегустатор корму для собак? І це мала б бути саме людина, яка тестувала б нові продукти для собак, включаючи кістки, м’ясні консерви та печиво. Цікаво, чи знайшов бренд працівника?

А ця вакансія для любителів серіалів від Netflix. Компанія шукала людину, яка б цілими днями дивилася телевізор, а точніше – саме контент Netflix. І найцікавіше, що це був контент, який ще не вийшов на широкий загал.

