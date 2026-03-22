Ендрю Флетчер працював у корпоративному офісі банку в центрі Торонто. Він щодня прасував сорочку та носив костюм і краватку, щоб мати охайний та діловий вигляд, розповідає Business Insider. Ендрю мав престижну посаду, зустрічі з керівниками вищого рівня та пристойну зарплату в розмірі 150 тисяч канадських доларів на рік.

Дивіться також "Дратувало просто найбільше": українка розкрила великий недолік роботи в Італії

"Якби мені в старшій школі сказали, що я буду в Торонто на такій посаді й з такими грошима, я був би в повному захваті", – ділиться чоловік. Про такий кар’єрний успіх дійсно багато хто мріє, проте Флетчер в один прекрасний день вирішив кардинально змінити своє життя. Він став фермером на Філіппінах і вирощує курчат.

За словами Ендрю в якийсь момент він відчув, що його життя стало занадто одноманітним. Чоловіка дратувало, що всі навколо лише й чекають вихідних або чергової відпустки. Родина його партнерки на Філіппінах займалася птахівництвом, і хлопець вирішив, що це саме те місце, де він зможе створити власну справу. У серпні він покинув банк, а вже у жовтні переїхав у філіппінську провінцію Кесон.



Як колишній банкір став фермером / Business Insider

Фермерство виявилося непростим бізнесом. Ендрю не зміг знайти в інтернеті чи книжках жодних інструкцій, тому просто приїхав і почав працювати, покладаючись на допомогу двох найнятих працівників. Зараз він вкладає 100 тисяч доларів своїх заощаджень у будівництво власної ділянки, а поки що орендує невелику ферму на 15 тисяч курчат, щоб отримати досвід на практиці.

Догляд за курчатами – це робота 24/7. Ти не можеш поїхати на вихідні та залишити їх самих. Якщо зламається вентилятор або на годину зникне світло, ти можеш буквально втратити всіх курчат,

– розповідає Ендрю.



Канадський банкір зайнявся вирощуванням курчат / Business Insider

Колишній банкір у білій сорочці не боїться "брудної" роботи та часто о четвертій ранку вже на ногах: годує птахів або тягає 45-кілограмові мішки з кормом. Своїм бізнесом Флетчер займається лише чотири місяці й ще не бачив прибутку, проте він налаштований на довгостроковий результат. "Навіть якщо все піде шкереберть, я не шкодуватиму. Принаймні, я спробував", – каже він.

Британець змінив офіс на чистку дахів: ще одна історія вигоряння на роботі

Випадків, коли люди вигорають на роботі в офісі безліч. Нещодавно The Sun писав про Бріна Джонса з Великої Британії, який покинув роботу в офісі, щоб прибирати сади та чистити дахи. За словами Бріна, він більше не міг сидіти прикутим до столу 9 годин на добу, 20 днів на місяць до кінця свого життя. До речі, на своїй посаді в офісі він заробляв доволі непогані гроші, але і це не зупинило чоловіка.

Тепер, каже Брін, він багато часу проводить на свіжому повітрі, допомагає людям й відчуває себе набагато щасливішим. Чоловік започаткував власну справу, в рамках якої допомагає чистити сади та дахи та робить іншу роботу на подвір'ї. У чоловіка вже навіть є постійні клієнти та стабільний заробіток. Почистити один дах у Бріна коштує приблизно тисячу доларів. Непогано, правда?

Які ще новини корисно прочитати?