Астрологиня Кейт Роуз зробила прогноз для кількох знаків зодіаку, які можуть очікувати зрушення в любовному плані, пише Your Tango. Це стосуватиметься як самотніх людей, так і тих, хто в парі.

Гороскоп для Левів

Незалежно від того, які ваші стосунки мають вигляд з боку, ігнорувати відстороненість між вами більше не вийде. Для трансформації та зростання вам знадобиться радикальна чесність одне з одним. Самотнім Левам варто бути обережними: зараз є великий ризик притягнути кармічного партнера, що призведе до розбитого серця. Зосередьтеся краще на власному зціленні, перш ніж пірнати у вир нових почуттів.

Гороскоп для Терезів

Цей тиждень, з 4 по 10 травня, буде часом для того, щоб відпустити образи, біль та осуд, які створювали труднощі у ваших стосунках. Особливу увагу варто приділити прощенню, якщо ви хочете рухатися далі разом із партнером. Для самотніх Терезів настає період прийняття минулого досвіду та закриття старих дверей. Це допоможе вам усвідомити, за якими сценаріями розвивалися ваші романтичні стосунки та побудувати здоровіші відносини в майбутньому.

Гороскоп для Дів

Любов – це щоденний вибір будувати життя разом, а не разове рішення. У травні у ваших стосунках з'являться можливості для пригод, але вам потрібно припинити чекати й почати діяти. Для тих, хто шукає пару, нові знайомства можуть трапитися під час подорожі. Будьте гнучкими та не відмовляйтеся змінювати своє звичне життя заради любові, про яку так мріяли.

Гороскоп для Скорпіонів

Використовуйте можливість для зростання у стосунках. Пріоритетом мають стати ваші спільні мрії, навіть якщо робота чи сімейні справи тиснуть на вас. Самотнім Скорпіонам варто вийти із зони комфорту та відкритися новому досвіду. Удача на вашому боці, тому дозвольте собі зробити крок назустріч бажанню змінити особисте життя.

Стрілець

Ви – єдиний, хто тримається за своє минуле і боїться зіпсувати стосунки, тому настав час кинути собі виклик. Будьте готові спробувати щось нове, щоб розірвати зв'язок зі своєю старою версією та повністю прийняти теперішню любов. Самотніх Стрільців чекає сплеск авантюризму у коханні. Вас може притягнути до абсолютно несподіваної людини, що допоможе вибратися з рутини.