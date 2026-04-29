Рубі Міранда, яка є досвідченою астрологинею, радить прислухатися до інтуїції та придивлятися до знаків. Всесвіт покаже цим знакам зодіаку кращий шлях у житті, пише Your Tango. Можливо, ви навіть і не чекали на це.

Гороскоп для Скорпіонів

30 квітня Місяць переходить у ваш знак й ви відчуваєте приплив справжньої внутрішньої сили. Ви отримуєте відповіді на всі питання, що хвилювали. Це подарує вам відчуття ясності та спокою. Життя зараз здається напрочуд перспективним, і ви нарешті можете залишити минулі негаразди позаду, обравши шлях щастя.

Гороскоп для Раків

Цей день стає для вас періодом, коли давні мрії починають перетворюватися на реальність. Ви відчуєте значно більше впевненості у власному майбутньому, ніж це було протягом останніх кількох місяців. Це велика трансформація, Раки, яка переконає вас: щастя цілком досяжне, і ви маєте повне право насолоджуватися ним щодня.

Гороскоп для Козорогів

З переходом Місяця у знак Скорпіона ваше сприйняття світу стає набагато м'якшим та відкритішим. Раніше ви могли бути дещо холодними через захисні механізми, але дозвольте собі нарешті бути вразливими. Жити у стані добра та довіри до світу набагато простіше та приємніше.

Гороскоп для Близнюків

На цьому тижні ви відчуєте справжнє полегшення, адже ніщо не заважає вашому глибокому мисленню. Ви – справжній геній оригінальних ідей, і тепер ваша неймовірна уява отримує повну свободу для реалізації. Небеса дарують вам надзвичайний творчий підйом, допомагаючи перетворити прекрасні думки на реальні та яскраві події.