Ролик з оглядом на квартиру опублікував американський блогер Калеб Сімпсон у своєму Instagram. Він запитує у людей на вулиці, скільки вони платять за житло, а потім просить провести екскурсію.

Що всередині квартири площею 4 квадратних метри

Калеб також спіймав Даніелу на вулиці й спитав, скільки вона платить за своє житло. Дівчина розповіла, що оренда обходиться їй у 1200 доларів. Вона сказала, що її квартира є найменшою у Нью-Йорку, але Калеб, мабуть, не очікував наскільки вона буде маленькою.

Виявляється, Даніела живе на 44 квадратних футах, це приблизно 4 квадратних метри. Це настільки мало, що Калеб зміг дотягнутися руками від однієї стіни до іншої, просто розвівши їх у боки.

У кімнаті немає ні власної ванної, ні повноцінної кухні – лише невелика раковина. Щоб помитися або скористатися туалетом, дівчині доводиться йти в коридор, де розташована вбиральня, яку вона ділить ще з п'ятьма сусідами. Ліжко Даніели знаходиться під стелею, до якого ведуть маленькі сходи.

Але на дуже крихітній території дівчина змогла все дуже гарно організувати та зробити доволі затишну оселю. Стіни її кімнати прикрашені календарями та плакатами. Є органайзер для браслетів, є місце для суконь. Даніела каже, що дуже пишається своїм куточком і їй подобається ця особлива атмосфера.

Судячи з Instagram Даніели, вона полюбляє концерти різних зірок, подорожує, відвідує різні заходи й взагалі називає себе вічним оптимістом. Тож життя у крихітній квартирці не заважає їй насолоджуватися цим світом.



Даніела живе у найменшій квартиру Нью-Йорку / Instagram Daniela Sanchez-Olivares

Реакція мережі на крихітну квартиру у Нью-Йорку

Багато хто з підписників Калеба не поділив оптимізму дівчини. Відео викликало справжній шок, бо люди вважають, що за таку кімнату вона платить занадто багато. Ось що пишуть:

"Я бачив тюремні камери, які більші за це";

"Це не квартира, а просто чотири стіни, щоб вішати плакати";

"Незаконно брати такі гроші за цю комору";

"Даніела, я думала, ти жартуєш, коли сказала, що твоя квартира маленька";

"Це неймовірно сумно, і це має бути заборонено законом";

"Та це ж просто шафа, чиясь гардеробна. Як це можливо?";

"Вона облаштувала її дуже мило, але це точно не квартира. Це спальня".

Найбільша житлова будівля у світі: тут живуть 20 тисяч людей

Можете собі уявити, що десь у світі є багатоквартирний житловий будинок, в якому живуть 20 тисяч людей? Такий будинок існує і розташований він у китайському Ханчжоу, пише Parametric Architecture. Regent International є найбільшою житловою будівлею у світі. І за бажанням тут можна розмістити навіть до 30 тисяч людей. Цікаво, а квартири там такі, як у Даніели?



Найбільший житловий будинок у світі / Фото Alicia Loo

Будівля має S-подібну форму, займає величезних 1,47 мільйона квадратних метрів площі, і має 39 поверхів. Цю масивну споруду ще називають "автономною спільнотою", бо вона має все необхідне для повноцінного життя: торгові центри, ресторани, школи, лікарні, центри для відпочинку, салони краси, спортивні зали, басейни.



Regent International у Китаї / Фото Parametric Architecture

Як чоловік знайшов будинок у будинку

Якщо дівчина у Нью-Йорку живе у крихітній квартирі, то один чоловік, про якого ми розповідали раніше, виявив у себе в будинку ще один будинок. Хтось подумає, що це моторошна знахідка, а хтось може вирішити, що це додаткова площа.

Старий будинок американець знайшов на горищі, уявіть собі. Власник оселі припускає, що коли будівлю перетворювали на церкву, нові власники не захотіли зносити житловий поверх і просто звели навколо нову будівлю.