За сімейну селекційну роботу у Північній Вірджинії взялася Делані Раптіс зі своєю мамою, пише Horti Daily. На це у дівчат пішов не один рік, але результат того вартий.

Як американки виростили кавуни розміром з куряче яйце?

Делані Раптіс разом із мамою розпочала свою програму селекції ще у 2021 році. Після кількох поколінь їм вдалося зменшити вагу кавунів з кількох кілограмів до 80 – 200 грамів. Деякі з них виростають не більшими за куряче яйце. Для свого експерименту мама та донька використали підхід хімічних мутацій без ГМО.

За попередніми спостереженнями, фрукти зберігають солодкий смак, мають червоний та помаранчевий м’якуш і достатньо щільні для транспортування,

– розповіла селекціонерка.



Мініатюрні кавуни вивели у США / Delaney Raptis



Мама з донькою виростили мініатюрні кавуни / Delaney Raptis

Навіщо це потрібно?

Вирощувати кавуни у теплицях чи на вертикальних фермах завжди було складно: вони потребують багато місця, а самі плоди – надто великі та важкі. Крім того, такий формат мініатюрних кавунів зручний для продажу порційними шматками (щоб не купувати величезний плід) і допомагає зменшити кількість харчових відходів. Такі кавуни й додому донести набагато легше.



Кавуни розміром з яйце / Delaney Raptis

Цікаво, що насіння у таких кавунів значно менше, ніж у звичайних, проте поки що незрозуміло щодо шкірки: чи вона їстівна, чи її потрібно зчищати.



У США виростили маленькі кавунчики / Delaney Raptis

Що таке molded fruit і чому це стало таким популярним

Поки селектори виводять нові види овочів чи фруктів, інші аматори-городники бавляться незвичайними формами плодів. Мова йде про molded fruit – тренд, який пішов з Азії й став дуже популярним по всьому світу. Зокрема, кілька років тому китайська компанія Fruit Mould запропонувала споживачам спеціальні пластикові форми, які перетворюють звичайні фрукти та овочі на дивні фігури, пише Amusing planet. Окрім вже доволі звичайних квадратних кавунів, люди вирощують гарбузи у формі мордочки кота, огірки у формі серця та груші у формі Будди.



Груші у формі Будди / Amusing Planet

Як це працює? Поки плоди ще молоді, фермери поміщають їх у прозору пластикову форму, в якій вони ростуть і набувають відповідної форми. Такі фрукти та овочі вже навіть стали продавати у супермаркетах по всьому світу, а молди доступні для покупки та експериментів на власному городі.



Як вирощують фігурні овочі та фрукти / Amusing Planet

