Це сталося! У ботанічному саду коледжу Маунт-Голіок зараз справжній ажіотаж. Тут почалося рідкісне цвітіння Аморфофалюса титанічного, який у народі називають трупною квіткою, пише Associated Press.

Чому усім так хочеться побачити трупну квітку?

Рослина на прізвисько Пенгі розпустилася 14 квітня і тепер всі стають у чергу, щоб подивитися на неї та насолодитися ароматом, що найбільше нагадує гниле м'ясо.

Попри цей специфічний сморід, до оранжереї Talcott Greenhouse приходить чимало студентів та туристів. Люди роблять селфі на фоні рослини та діляться враженнями від дивного смороду.

Такий ажіотаж насправді зовсім не дивний. Трупна квітка – одна з найекзотичніших у світі. Її цвітіння триває лише від 24 до 48 годин, стається це раз на кілька років, а іноді й раз на десятиліття.

До речі, жахливий аромат квітки має цілком практичну мету: у дикій природі (на Суматрі) він приваблює жуків-мертвоїдів та м'ясних мух, які запилюють рослину.

Які ще смердючі рослини існують у світі?

Зовсім не потрібно чекати цвітіння трупної квітки, щоб відчути подібний їдкий запах. Виявляється, у світі є й інші рослини, що запилюються мухами, які мають такий самий запах, пише Discover and share. У Ботанічному саду Міссурі росте, наприклад, Лілія Вуду, або Sauromatum venosum. Рослина походить з Африки та Азії й має дуже смердючий запах.

Також смердючим ароматом може похвалитися Язик Диявола. Аморфофалюс конжак – близький родич трупної квітки. Його квіти завдовжки 90 – 120 см схожі за зовнішнім виглядом і запахом зі своїм сумнозвісним двоюрідним братом. І хоча запах трупної квітки триває лише 24 години, Аморфофалюс конжак може видавати сильний аромат протягом кількох днів, поки квітка не зів'яне.

А ще на нашій планеті росте квітка пелікана чи Aristolochia gigantea. Рослина походить з Центральної та Південної Америки. Це ліана, яка може виростати до 6 метрів завдовжки та має великі дуже гарні бордові квіти з характерними світлими прожилками кольору слонової кістки. А пахнуть ці квіти… м'ясом, що гниє.



Квітка пелікана, що дуже смердить / Tom Incrocci

