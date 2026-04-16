Это произошло! В ботаническом саду колледжа Маунт-Холиок сейчас настоящий ажиотаж. Здесь началось редкое цветение Аморфофалюса титанического, который в народе называют трупным цветком, пишет Associated Press.

Почему всем так хочется увидеть трупный цветок?

Растение по прозвищу Пенги распустилось 14 апреля и теперь все становятся в очередь, чтобы посмотреть на него и насладиться ароматом, который больше всего напоминает гнилое мясо.

Несмотря на эту специфическую вонь, в оранжерею Talcott Greenhouse приходит немало студентов и туристов. Люди делают селфи на фоне растения и делятся впечатлениями от странного запаха.

Такой ажиотаж на самом деле совсем не удивителен. Трупный цветок – один из самых экзотических в мире. Его цветение длится всего от 24 до 48 часов, происходит это раз в несколько лет, а иногда и раз в десятилетие.

Кстати, ужасный аромат цветка имеет вполне практическую цель: в дикой природе (на Суматре) он привлекает жуков-мертвоедов и мясных мух, которые опыляют растение.

Какие еще вонючие растения существуют в мире?

Совсем не нужно ждать цветения трупного цветка, чтобы почувствовать подобный едкий запах. Оказывается, в мире есть и другие растения, опыляемые мухами, которые имеют такой же запах, пишет Discover and share. В Ботаническом саду Миссури растет, например, Лилия Вуду, или Sauromatum venosum. Растение происходит из Африки и Азии и имеет очень зловонный запах.

Также зловонным ароматом может похвастаться Язык Дьявола. Аморфофалюс конжак – близкий родственник трупного цветка. Его цветы длиной 90 – 120 см похожи по внешнему виду и запаху со своим печально известным двоюродным братом. И хотя запах трупного цветка длится всего 24 часа, Аморфофалюс конжак может издавать сильный аромат в течение нескольких дней, пока цветок не завянет.

А еще на нашей планете растет цветок пеликана или Aristolochia gigantea. Растение происходит из Центральной и Южной Америки. Это лиана, которая может вырастать до 6 метров длиной и имеет большие очень красивые бордовые цветы с характерными светлыми прожилками цвета слоновой кости. А пахнут эти цветы... гниющим мясом.



Цветок пеликана, что очень воняет / Tom Incrocci

