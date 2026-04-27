Рекорд офіційно зареєструвала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, яка і розповіла у своєму Facebook про подію. Виявляється, 28-річний Олег Карпа наніс на своє тіло понад 200 татуювань у вигляді кісток.

Олег Карпа встановив рекорд за кількістю татуювань

Як розповіла Лана Вєтрова, Олег побив рекорд легендарного Zombie Boy за кількістю нанесених на тіло малюнків людських кісток. Разом із лікарем-патологоанатомом представники Нацреєстру три години рахували татуювання зображень кісток. Кажуть, що вивчали кожен сантиметр тіла Олега.

Татуювання фактично дублюють реальну будову скелета. Лікар підтвердив, що кожне тату відповідає зображенню реальної кістки,

– розповідає Лана.

В результаті довготривалої роботи майстра з тату на тілі Олега з'явилося 230 татуювань. Зазвичай у тілі дорослої людини налічується 206 кісток, проте Лана пояснила різницю цифр.

Ми зафіксували рекордну анатомічну деталізацію – тут і сесамоподібні кістки, і найдрібніші кістки п’ястка, плесна та фаланг пальців (що зазвичай не враховується у спрощених анатомічних моделях) – ювелірна наукова точність,

– каже жінка.



Олег Карпа встановив унікальний рекорд / Лана Вєтрова



Тіло Олега повністю вкрито тату, а от обличчя він вирішив залишити без малюнків. Представники Реєстру рекордів України жартують, що хлопець просто поки що оберігає нервову систему бабусь на лавочках біля під'їзду.

Олег Карпа не просто фанат тату. Він медбрат судово-медичної експертизи, працює в морзі та паралельно розвиває напрямок танатопрактики в Україні, проводячи онлайн та офлайн курси,

– додала Вєтрова.

Який рекорд поставив Рік Дженест

Лана Вєтрова у своєму дописі згадала актора, модель та автора бренду Zombie Boy Ріка Дженеста. Розповідаємо, який світовий рекорд поставив цей чоловік. 32-річний Рік з Канади став відомим тим, що наніс на тіло найбільшу кількість людських кісток у вигляді татуювання, передає Guinness World Records. На його тіло було нанесено 139 кісток. Рекорд був офіційно зафіксований 27 квітня 2011 року в Мілані на знімальному майданчику шоу Lo Show Dei Record.

Своє перше татуювання Рік зробив у 16 років і це настільки його захопило, що потім він просто не міг зупинитися. Світову популярність хлопець отримав після того, як стиліст Леді Гаги, Нікола Формікетті, помітив його у Facebook. З того часу Рік брав участь у показах відомих брендів, знімався у рекламі та навіть засвітився у кліпі Леді Гаги "Born This Way".



Zombie Boy з тату у вигляді людських кісток / Фото з інстаграму Ріка Дженеста

Процес створення "скелетного" образу чоловіка тривав понад три роки й коштував тисячі доларів. Сам Рік казав, що його татуювання – це, зокрема, данина поваги фільмам жахів, які він дуже любив. На жаль, у серпні 2018 року, за шість днів до 33-річчя, Дженест був знайдений мертвим. Він випав з балкона власної квартири в Монреалі.

Татуювання, яке дає знижки у супермаркеті

Хочемо нагадати історію хлопця, який живе в Амстердамі. У нього немає малюнків у вигляді кісток, але є одне цікаве татуювання. 24-річний Леві Танг зробив незвичайне тату, яке дає йому знижки у супермаркеті. Все просто – Леві набив на руці штрих-код дисконтної картки супермаркету.

Леві розповів журналістам, що цей штрих-код у вигляді тату – не просто розвага для нього. Татуювання є нагадуванням про безтурботне студентське життя, а також про те, що ніколи не треба втрачати почуття гумору.