24-річний хлопець, який вже мав тату, вирішив зробити черговий малюнок таким, щоб він був чимось корисним для нього у житті, пише Daily Star. Мережа була збентежена, коли побачила нове тату Леві. Для них це було і дивно, і геніально одночасно.

Яке татуювання зробив Леві Танг?

Судячи з соціальних мереж Леві, він творча та цікава особистість. Грає на гітарі, пише музику, знімає креативні ролики та фото. Одного разу в TikTok хлопця з’явилося відео, на якому він тестує своє нове татуювання – штрих-код картки лояльності найбільшої мережі супермаркетів у Нідерландах Albert Heijn.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Леві Танг набив штрих-код картки супермаркету: дивіться відео

Хлопець розповів журналістам, що просто хотів поєднати в татуюванні гумор, практичність і особистий сенс.

Я просто прикладаю руку до сканера, і він автоматично застосовує знижки на товари в моєму кошику. Поки він сканується, я буду насолоджуватися шокованими та веселими обличчями персоналу та інших покупців,

– каже Леві.

Для малюнка хлопець обрав форму своєї улюбленої упаковки шоколадного молока. Леві зробив цей малюнок в тату-салоні "God of Ink" в Амстердамі, у місті, де він навчався. Тож для нього цей малюнок ще й нагадування про безтурботні студентські роки.



Ескіз тату Леві Танга / скрин відео

"Мій час як студента та молодого професіонала в Амстердамі став дуже важливим досвідом, я завдяки цьому сильно виріс. Татуювання фіксує, що це маленький шматочок цієї глави мого життя, який я "просканував" і тепер можу залишити при собі. До того ж це нагадування зберігати почуття гумору і не сприймати все надто серйозно", – каже Танг.

Реакція користувачів мережі була неоднозначною. Дехто жартував: "Заплатив 100 фунтів за татуювання, щоб отримати знижку в 13 пенсів?", інші ж казали, що це божевілля, що це не смішно і не оригінально. Проте позитивних коментарів все ж було більше.

Чоловік зробив татуювання, присвячене авіакомпанії

Кілька років тому мережа гуділа від незвичайного відео, яке опублікувала у своєму TikTok авіакомпанія Ryanair. Відео починається з кадру, на якому зображений ніс літака з накладеними людськими очима та губами. Кадр супроводжується словами: "Не роби дурне татуювання, пошкодуєш". На наступному кадрі бачимо руку пасажира, на якій набите татуювання зі стійкою для вимірювання багажу.



Тату присвячене авіакомпанії / скрин відео

Досі невідомо, чи це татуювання було справжнім, чи це просто маркетинговий хід. Проте у коментарях багато хто з підписників написав, що це класна та оригінальна ідея для татуювання. Хтось навіть питав про безплатні польоти авіакомпанією, бо вважає таке тату гарною рекламою.

