Ось бразильська компанія Bignotto, а точніше її засновник Томас Бігното також вирішив потішити своїх клієнтів й проявити креатив. Його фірма випустила лінійку трун та урн для праху, стилізованих під персонажів гри Super Mario.

Труни у стилі Маріо: що пропонує похоронна компанія

Засновник Bignotto Томас Бігното не тільки створює креативні труни, він ще й креативно їх просуває. Томас сам знімається для рекламних відео, які розміщує у TikTok та Instagram. Чоловік розповідає про труни та урни для праху, як про звичайний товар, який потрібен всім.

Нещодавно чоловік представив нову продукцію свого бренду – труни червоного, зеленого та рожевого кольорів, які виконані у стилі улюбленої мільйонів людей по всьому світу гри Super Mario.

Головна фішка – змінні емблеми на передній частині труни. Завдяки їм труну можна "персоніфікувати" під улюбленого героя: Маріо, Луїджі, Йоші, принцесу Піч або навіть гриба Тоада.

Рекламує свої труни компанія також доволі креативно. На відео їх показують з різних ракурсів під музику з гри й з написом "GAME OVER" (Гра закінчена).

Виявляється, це не перша подібна ідея виробника. Раніше вони вже робили труни в стилі ляльки Барбі та Hello Kitty. Попри дуже незвичайний вигляд, схоже, що на подібні вироби є попит.

Реакція мережі на труни у стилі Маріо

Підписники бренду бурхливо обговорюють нову серію трун. Хтось каже, що вони мають настільки яскравий та креативний вигляд, що можуть зійти за декор інтер'єру, а хтось поставився скептично. Ось що пишуть:

"Мені сподобалося, якщо моя труна не буде такою, я навіть не помру";

"На кришці має бути напис "Gamer over" у буквальному сенсі";

"Це вже трохи занадто, хоча кожному своє";

"О, я геймер! Якщо буду помирати, то тільки у геймерському стилі";

"Нехай Nintendo це побачить, і тоді почнеться процес";

"Я б хотіла переночувати у такій труні";

"Я вже бачив, як Nintendo подавала до суду за набагато менші речі".

Найдивніші труни у світі

Якщо людина хоче ефектно покинути цей світ, то вона може організувати собі нестандартний похорон ще за життя чи попросити про це родичів. Потурбуватися про труну можна теж заздалегідь, особливо якщо це буде щось неординарне. Business Insider опублікував добірку найдивніших похоронів та трун, які бачив світ. Ми вибрали, так би мовити, найцікавіші варіанти.

Наприклад, у столиці Гани Аккрі заведено влаштовувати пишний похорон з незвичайними трунами. Як вам труна у формі риби? Напевно покійний був якимось дуже поважним рибалкою.



Труна у вигляді риби / Фото Luc Gnago

Дуже схожий варіант на цей – труна у формі лева, який стоїть на чотирьох лапах і показує свої зуби. Такий екземпляр показали на виставці у Лондоні у 2012 році. Цікаво, хтось замовив цю труну. На тій самій виставці також була представлена труна у вигляді гітари – для меломанів.

А для справжніх поціновувачів "дорого-багато" на Asia Funeral Expo представили труну, вкриту 24-каратним золотом за 120 тисяч доларів. Відвідувачі виставки зацінили!

До речі, у Великій Британії є компанія Crazy Coffins, яка спеціалізується саме на незвичайних трунах. Наприклад, у них в асортименті є труна у вигляді автомобіля, літака, поліцейської будки, сови, валізи та інші варіанти.



Труна у вигляді автомобіля / Фото Crazy coffins

