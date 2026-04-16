У США житель штату Мічиган Перрі Пендлтон навіть не здогадувався, що весь цей час зберігав справжній скарб серед звичайних речей, пише UPI. Довгих 5 місяців виграшний лотерейний білет просто пролежав у коробці.

Дивіться також Американець за один тираж лотереї виграв 20 разів: чоловік знав пару секретів

Як чоловік виграв гроші та не знав про це?

Перрі Пендлтон придбав білет на розіграш Super Raffle від Мічиганської лотереї ще в листопаді в одному з супермаркетів Майлена. До самої дати розіграшу залишалося чимало часу, тому він просто поклав покупку в коробку "для безпеки" і забув про неї майже на пів року.

Тільки минулого тижня я подумав, що варто було б перевірити білети, бо я досі цього не зробив,

– каже Пендлтон.

Результати перевірки приголомшили власника. Один із білетів приніс йому скромні 100 доларів, але наступний виявився джекпотом.

На мій подив, один із них виявився виграшним на 100 000 доларів! Я подумав про себе: "Це взагалі реально?". Після цього мені довелося перевіряти білет ще три або чотири рази,

– згадує щасливчик.



Чоловік виграв 100 тисяч доларів, але довго про це не знав / Фото з інстаграму Мічиганської лотереї

Що цікаво, Перрі розповів родичам про свою удачу 1 квітня. Через це він досі не впевнений, чи повірили вони йому, чи сприйняли новину як святковий жарт.

Плани на виграш у чоловіка вже цілком серйозні. Частину він хоче заощадити, частиною поділитися і частину витратити. Саме в такому порядку, каже Перрі.

На острові Мен шукають власника виграшного білета

А тим часом на острові Мен, що є володінням Британської корони, розшукують щасливчика, який виграв чималі гроші у лотереї, пише BBC. Хтось купив білет лотереї EuroMillions та виграв 125 271 фунт стерлінгів. Білет придбали для розіграшу 31 березня, числа у ньому збіглися з п'ятьма виграшними: 5, 8, 10, 33, 38, а також з одним із чисел Lucky Star – 2 та 7.

Досі жодна людина не заявила про свої права на виграш, але у щасливчика ще є час до 27 вересня, щоб отримати приз. Місцеві жителі вважають, що це міг бути хтось з туристів й зараз навіть не підозрює про свою удачу.

Які ще цікаві новини про лотерею прочитати?