Неймовірна історія трапилася в місті Новий Сонч. Хтось виграв у лотереї майже 3,5 мільйона злотих (це понад 35 мільйонів гривень – 24 Канал), пише Gazeta Krakowska. Пройшов час, великі гроші так ніхто й не забрав.

Де і коли випав джекпот?

Усе почалося в липні 2025 року, коли місцевий пункт LOTTO оголосив сенсаційну новину: хтось виграв приз другого ступеня в популярній грі Eurojackpot. Щасливчик вгадав комбінацію "5 плюс 1", і на його рахунок мали б упасти солідні 3 498 875 злотих. Усе місто переполошила ця новина. Люди перевіряли свої білети, але щасливий власник так не з'явився.

Днями офіційно стало відомо: час вийшов. Піврічний термін для отримання виграшу та подання рекламацій вичерпано. Виходить, що виграш просто анулювали. Це означає, що мільйони вже ніколи не потраплять до рук переможця. Гроші не зникли безвісти – за правилами вони повернуться до організатора, щоб згодом фінансувати наступні розіграші.



У Польщі виграли мільйони в лотереї та не прийшли за виграшем

Чому так сталося?

Сценаріїв може бути безліч: від загубленого білета до банального "забув перевірити результати". До речі, подібні випадки – величезна рідкість.

В історії польських лотерей було лише два масштабніші "прольоти": у 2012 році в Хойніце не забрали 17 мільйонів злотих, пише Malopolska online. На той час це був один з найбільших виграшів у країні. А у 2008-му у Вейгерово "зависли" майже 12 мільйонів. Тепер до списку приєднується і місто Новий Сонч.

