Відома фудблогерка Ілона Шевчук розвеселила мережу неочікуваним відео. Ілона спокійно сиділа собі в автівці, як раптом до неї прискакала сорока. Те, що було далі, не очікував ніхто.

Як сорока хотіла вкрасти курку з машини

Відео, яке Ілона виклала у своєму TikTok назбирало вже понад 167 тисяч переглядів. Спочатку сорока просто застрибнула на поріг автівки й кілька секунд придивлялася до водійки. Потім пташка неочікувано застрибнула на крісло до дівчини. В цей момент блогерка не очікувала такої наглості й попередила непрохану гостю, що їжі у неї немає. Але сороку це не зупинило.

Вона швиденько перестрибнула на пасажирське крісло і таки знайшла чим поживитися. Виявляється, в Ілони лежав запакований контейнер з куркою. Кмітлива пташка не стала просити дозволу його відкрити.

Сорока застрибнула в машину і хотіла вкрасти їжу: дивіться відео

Реакція мережі на нахабність сороки

Активні підписники Ілони не змогли пройти повз цієї неочікуваної зустрічі. Ось що пишуть:

"Ви діснеївська принцеса";

"Що означає у "мене немає що поїсти";

"Яка вона гарна";

"Найкраща подружаня";

"Ми б вже їхали до мене додому";

"А каву і кабачка не захотіла";

"Яка вона красуня, такий окрас файний, це до вас прилетіли гарні новини, чекайте".



Сороки не бояться людей / Фото Magnific

Що зазвичай їсть сорока?

А ви знали, що сороки не такі вже й милі та "пухнасті" пташки? Насправді вони можуть нападати на маленьких пташенят чи викрадати їх з гнізда інших птахів, пише Animalia. Взагалі сороки їдять все, що попадеться під лапу або дзьоб: насіння, комахи, трави, зерна злакових, дрібні гризуни, ящірки.

Не гребують сороки й чужими гніздами: можуть викрадати яйця та навіть пташенят. Сорока притримує однією лапою пташеня, а дзьобом розбиває тіло. На здобич навіть може злетітися ціла зграя пташок. Сороки, як бачимо, не бояться навіть людей. Наприклад, вони можуть красти з подвір'я курчат або застрибувати в авто при живому водії.

Австралія потерпає від нападів сорок

Сороки можуть нападати не тільки на чужі гнізда, а й на людей, якщо ви не знали. Не тільки ворони чіпляються до людей та собак. Торік на початку жовтня в Австралії були зафіксовані численні випадки нападу сорок на людей, пише The Guardian.

Найбільше потерпали від пташок велосипедисти, на яких припало близько 64% усіх нападів. Висока швидкість руху сприймається птахами як пряма загроза. Річ у тім, що в той період якраз розпочався сезон розмноження сорок, через що вони стали агресивно захищати свої гнізда. Також жертвами сорок були люди, які вийшли вигуляти своїх собак.

Сороки намагалися налякати "ворога" гучним клацанням дзьоба та пікіруванням, що іноді призводило до травм у людей. Що цікаво! Сороки мають чудову пам'ять на обличчя, тому вони можуть роками атакувати тих, кого вважають небезпечними, або навпаки – товаришувати з приязними сусідами.

