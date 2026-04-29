Укропчик живе у Полтавській області й вже має своїх прихильників. Популяризувати його вирішили працівники ветклініки з міста Горішні Плавні, які викладають в Instagram неймовірні польоти лебедя. За його граційність та навіть певну потужність Укропчик отримав ще одне прізвисько – "Мрія".

Як лебідь Укропчик підкорює мережу

Відео з цим чудовим граційним птахом набирає вже сотні тисяч переглядів. Найбільше тішить користувачів те, як птах реагує на своє прізвисько й на крилах радості летить до знайомої людини, щоб поснідати. Точніше Укропчик не просто летить, а летить і біжить одночасно по поверхні води.

Лебідь Укропчик з Полтавської області: дивіться відео

За розмах крил, граційний злет та потужність Укропчика вже прозвали у мережі боїнгом або "Мрією", як і легендарного українського літака, якого знищили російські війська. На своєму шляху лебідь іноді навіть зносить інших жителів водойми.

Лебідь у Полтавський області отримав прізвисько "Мрія": дивіться відео

Судячи з відео в Instagram Укропчик є найбільшим бешкетником, спортсменом та жителем з активними соціальними зв'язками. Він любить ганяти по водоймі, спілкуватися з людьми та пранкувати з інших птахів.

Лебідь з Полтавської області підкорює українців: дивіться відео

Як мережа реагує на лебедя Укропчика

Невже це новий улюбленець мережі? Судячи з кількості переглядів та коментарів, так і є. Ось що пишуть:

  • "Який же він красунчик";

  • "Нічого собі! Який це Укропчик, це ціла "Мрія" чи як мінімум "Руслан";

  • "Та який він Укропчик, це Боїнг, пришвартувався як феєрично";

  • "Який же він здоровенний";

  • "Укропчик трохи товстунчик";

  • "Як же він летить на голос".

Цікаві факти про лебедів, які вас вразять

Лебеді – неймовірно красиві та чудові істоти, яких ми полюбляємо ледь не з дитинства завдяки різним казкам. А чи знали ви ці цікаві факти про лебедів? Цими фактами поділилася у себе на сайті Національна федерація дикої природи США.

Лебеді насправді величезні птахи. Лебеді-трубачі є найбільшими водоплавними птахами та найважчими птахами, що літають. Розмах їхніх крил може сягати 3 метрів.

Ці красені створюють пару на все життя. Уявіть, у віці від 2 до 4 років лебеді обирають собі пару, з якою зазвичай залишаються до кінця життя. Але бувають випадки, коли лебеді знаходять собі нового партнера. Наприклад, коли попередній загинув або якщо пара не може мати потомства.

Цікаві факти про лебедів
Лебеді мають репутацію агресивних птахів, і найбільше це проявляється в період розмноження. Вони, особливо лебеді-шипуни, проганяють будь-кого, хто загрожує їхньому гнізду. Лебеді можуть шипіти, махати крилами та плисти прямо на суперника.

На честь лебедів назвали сузір'я. Cygnus (латиною "лебідь") – це добре помітне сузір'я, також відоме як Північний Хрест. У грецькій міфології воно уособлює Орфея, якого після смерті перетворили на лебедя.

Як живуть ще одні птахи-зірки – Грицько та Одарка

Поки лебідь Укропчик тільки набирає оберти популярності, лелеки Грицько та Одарка вже давно мають статус зірок у пернатому світі. Ця парочка вже повернулася з теплих країн додому, облаштувала гніздо і навіть похизувалася поповненням.

Наразі у гнізді Грицька та Одарки вже є 5 яєць. Появу маленьких лелек чекаємо у середині травня, а поки що вся країна у реальному часі спостерігає за батьками.