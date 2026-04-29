Укропчик живе у Полтавській області й вже має своїх прихильників. Популяризувати його вирішили працівники ветклініки з міста Горішні Плавні, які викладають в Instagram неймовірні польоти лебедя. За його граційність та навіть певну потужність Укропчик отримав ще одне прізвисько – "Мрія".

Як лебідь Укропчик підкорює мережу

Відео з цим чудовим граційним птахом набирає вже сотні тисяч переглядів. Найбільше тішить користувачів те, як птах реагує на своє прізвисько й на крилах радості летить до знайомої людини, щоб поснідати. Точніше Укропчик не просто летить, а летить і біжить одночасно по поверхні води.

За розмах крил, граційний злет та потужність Укропчика вже прозвали у мережі боїнгом або "Мрією", як і легендарного українського літака, якого знищили російські війська. На своєму шляху лебідь іноді навіть зносить інших жителів водойми.

Судячи з відео в Instagram Укропчик є найбільшим бешкетником, спортсменом та жителем з активними соціальними зв'язками. Він любить ганяти по водоймі, спілкуватися з людьми та пранкувати з інших птахів.

Як мережа реагує на лебедя Укропчика

Невже це новий улюбленець мережі? Судячи з кількості переглядів та коментарів, так і є. Ось що пишуть:

"Який же він красунчик";

"Нічого собі! Який це Укропчик, це ціла "Мрія" чи як мінімум "Руслан";

"Та який він Укропчик, це Боїнг, пришвартувався як феєрично";

"Який же він здоровенний";

"Укропчик трохи товстунчик";

"Як же він летить на голос".

Цікаві факти про лебедів, які вас вразять

Лебеді – неймовірно красиві та чудові істоти, яких ми полюбляємо ледь не з дитинства завдяки різним казкам. А чи знали ви ці цікаві факти про лебедів? Цими фактами поділилася у себе на сайті Національна федерація дикої природи США.

Лебеді насправді величезні птахи. Лебеді-трубачі є найбільшими водоплавними птахами та найважчими птахами, що літають. Розмах їхніх крил може сягати 3 метрів.

Ці красені створюють пару на все життя. Уявіть, у віці від 2 до 4 років лебеді обирають собі пару, з якою зазвичай залишаються до кінця життя. Але бувають випадки, коли лебеді знаходять собі нового партнера. Наприклад, коли попередній загинув або якщо пара не може мати потомства.



Що відомо про лебедів / Freepik

Лебеді мають репутацію агресивних птахів, і найбільше це проявляється в період розмноження. Вони, особливо лебеді-шипуни, проганяють будь-кого, хто загрожує їхньому гнізду. Лебеді можуть шипіти, махати крилами та плисти прямо на суперника.

На честь лебедів назвали сузір'я. Cygnus (латиною "лебідь") – це добре помітне сузір'я, також відоме як Північний Хрест. У грецькій міфології воно уособлює Орфея, якого після смерті перетворили на лебедя.

Як живуть ще одні птахи-зірки – Грицько та Одарка

Поки лебідь Укропчик тільки набирає оберти популярності, лелеки Грицько та Одарка вже давно мають статус зірок у пернатому світі. Ця парочка вже повернулася з теплих країн додому, облаштувала гніздо і навіть похизувалася поповненням.

Наразі у гнізді Грицька та Одарки вже є 5 яєць. Появу маленьких лелек чекаємо у середині травня, а поки що вся країна у реальному часі спостерігає за батьками.