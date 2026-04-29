Укропчик живе у Полтавській області й вже має своїх прихильників. Популяризувати його вирішили працівники ветклініки з міста Горішні Плавні, які викладають в Instagram неймовірні польоти лебедя. За його граційність та навіть певну потужність Укропчик отримав ще одне прізвисько – "Мрія".
Як лебідь Укропчик підкорює мережу
Відео з цим чудовим граційним птахом набирає вже сотні тисяч переглядів. Найбільше тішить користувачів те, як птах реагує на своє прізвисько й на крилах радості летить до знайомої людини, щоб поснідати. Точніше Укропчик не просто летить, а летить і біжить одночасно по поверхні води.
Лебідь Укропчик з Полтавської області: дивіться відео
За розмах крил, граційний злет та потужність Укропчика вже прозвали у мережі боїнгом або "Мрією", як і легендарного українського літака, якого знищили російські війська. На своєму шляху лебідь іноді навіть зносить інших жителів водойми.
Лебідь у Полтавський області отримав прізвисько "Мрія": дивіться відео
Судячи з відео в Instagram Укропчик є найбільшим бешкетником, спортсменом та жителем з активними соціальними зв'язками. Він любить ганяти по водоймі, спілкуватися з людьми та пранкувати з інших птахів.
Лебідь з Полтавської області підкорює українців: дивіться відео
Як мережа реагує на лебедя Укропчика
Невже це новий улюбленець мережі? Судячи з кількості переглядів та коментарів, так і є. Ось що пишуть:
"Який же він красунчик";
"Нічого собі! Який це Укропчик, це ціла "Мрія" чи як мінімум "Руслан";
"Та який він Укропчик, це Боїнг, пришвартувався як феєрично";
"Який же він здоровенний";
"Укропчик трохи товстунчик";
"Як же він летить на голос".
Цікаві факти про лебедів, які вас вразять
Лебеді – неймовірно красиві та чудові істоти, яких ми полюбляємо ледь не з дитинства завдяки різним казкам. А чи знали ви ці цікаві факти про лебедів? Цими фактами поділилася у себе на сайті Національна федерація дикої природи США.
Лебеді насправді величезні птахи. Лебеді-трубачі є найбільшими водоплавними птахами та найважчими птахами, що літають. Розмах їхніх крил може сягати 3 метрів.
Ці красені створюють пару на все життя. Уявіть, у віці від 2 до 4 років лебеді обирають собі пару, з якою зазвичай залишаються до кінця життя. Але бувають випадки, коли лебеді знаходять собі нового партнера. Наприклад, коли попередній загинув або якщо пара не може мати потомства.
Що відомо про лебедів / Freepik
Лебеді мають репутацію агресивних птахів, і найбільше це проявляється в період розмноження. Вони, особливо лебеді-шипуни, проганяють будь-кого, хто загрожує їхньому гнізду. Лебеді можуть шипіти, махати крилами та плисти прямо на суперника.
На честь лебедів назвали сузір'я. Cygnus (латиною "лебідь") – це добре помітне сузір'я, також відоме як Північний Хрест. У грецькій міфології воно уособлює Орфея, якого після смерті перетворили на лебедя.
Як живуть ще одні птахи-зірки – Грицько та Одарка
Поки лебідь Укропчик тільки набирає оберти популярності, лелеки Грицько та Одарка вже давно мають статус зірок у пернатому світі. Ця парочка вже повернулася з теплих країн додому, облаштувала гніздо і навіть похизувалася поповненням.
Наразі у гнізді Грицька та Одарки вже є 5 яєць. Появу маленьких лелек чекаємо у середині травня, а поки що вся країна у реальному часі спостерігає за батьками.