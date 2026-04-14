Ніби тільки нещодавно спостерігали за драмою у гнізді, коли Грицько бився за свою оселю та серце коханої, як вже у них з'явилося перше яйце. Про це розповіла у своєму Facebook дослідниця Ірина Саражинська. Одарка показала яйце вночі, й навіть 500 глядачів змогли побачити це на власні очі.

Подробиці поповнення у гнізді Грицька та Одарки

Судячи з кадрів, які виклав Національний природний парк "Пирятинський", майбутня матуся почувається добре. Батьки залюбки займаються облаштуванням оселі для дитинчати. Але це ще не все! Як розповіла Ірина Саражинська, вже 15 квітня будемо чекати на нову подію – появу другого яйця.

Без гучних прогнозів, о котрій годині це станеться, щоб не зурочити, щоб не лякати лелече щастя, якому має бути затишно в гнізді, у яке батьки так дбайливо наносили багато сіна, кукурудзиння, трави й гілочок,

– додала дослідниця.



Грицько та Одарка скоро стануть батьками / скрин відео

Перше яйце у гнізді Грицька та Одарки: дивіться відео

Вона також запропонувала занести до "лелекословника" нове словосполучення, яке вигадали креативні прихильники Грицька та Одарки – "першояйцевий ранок".

Скільки яєць зазвичай відкладає самка лелек?

Як розповідає Українська природоохоронна група, зазвичай самка відкладає 3 – 5 яєць. Рідше – 1 – 2 яйця, ще рідше – 6, 7, 8, хоча і такі випадки бувають. Яйця в гніздах лелек зазвичай з’являються з середини квітня до початку травня, прямо як у наших героїв. Але цей процес часто затягується: поки одні птахи вже висиджують малечу, інші можуть тільки-но облаштовувати житло. Так стається тому, що лелеки прилітають не всі разом, та й гнізда знайти вдається не кожному. Пам’ятаємо, як молодий лелека зайняв гніздо Грицька та Одарки.

Зазвичай яйця з’являються з інтервалом у два дні, а висиджують їх по черзі й мама, й тато. Процес триває близько місяця. Оскільки лелеки сідають на гніздо вже після другого чи третього яйця, пташенята вилуплюються не гуртом, а по черзі, також з різницею в день-два. На перших малюків чекатимемо у середині травня.

