Науковці, які понад 30 років спостерігають за групою шимпанзе Нгого в Уганді, стали свідками безпрецедентної жорстокості, пише The New York Times. Те, що починалося як єдина та дружня спільнота, перетворилося на справжню "громадянську війну" з десятками жертв.

Дивіться також Приголомшливо та неочікувано: українські полярники показали зустріч з китами

Що сталося між шимпанзе?

Раніше група Нгого вважалася взірцем соціальності: понад 200 особин разом полювали, патрулювали кордони, турбувалися одне про одного та разом виховували малечу. Проте близько десяти років тому стався розкол. Спільнота розділилася на табори, і колишні друзі стали запеклими ворогами.

Все полетіло шкереберть умить. Мавпи кричали та билися з такою люттю, якої ми ніколи не бачили раніше,

– згадує приматолог Джон Мітані.

Чому спалахнула війна?

Вчені досі не можуть назвати точну причину. Це не боротьба за їжу чи територію в класичному розумінні. Дослідники припускають, що тригером стала смерть кількох ключових самців у 2014 році. Вони були своєрідними соціальними мостами між різними групами. Коли ці зв’язки розірвалися, дрібні суперечки переросли у повномасштабну бійню, у цілу громадянську війну.

Конфлікт виявився страшно кровопролитним. Наразі зафіксовано 28 смертей. Цікаво, що агресорами виступає менша за чисельністю "Західна" група, а всіма жертвами стали представники "Центральної" групи.

Я почуваюся воєнним кореспондентом. Це надзвичайно сумно,

– ділиться професор Аарон Сандел.

Що цей конфлікт шимпанзе каже про людей?

Вчені кажуть, що цей конфлікт дає підказки щодо походження людських воєн. Шимпанзе доводять: щоб почати знищувати один одного роками, не потрібні ідеології, релігії чи навіть мова. Достатньо лише руйнування соціальних зв'язків.

Шимпанзе з племені Нгого демонструють, як предки людей могли бути втягнутими у багаторічні смертельні сутички, не маючи ані ідеології, ані культурної ідентичності. Натомість для того, щоб розпалити конфлікт, могло вистачити лише змін у соціальних зв’язках.

Цікаві факти про шимпанзе, які змінять ваше уявлення про цих тварин

Шимпанзе – наші найближчі родичі у світі природи. Ми маємо спільні від 95% до 98% ДНК, що робить їх ближчими до нас, ніж до тих же горил, пише Earth.org. Вчені стверджують, що у людей та шимпанзе був спільний предок, який жив на Землі близько 6 – 7 мільйонів років тому.

Ці примати неймовірно талановиті у навчанні. У неволі вони здатні опанувати амслен – американську мову жестів. Знаменита шимпанзе, на ім'я Уошо, стала першою твариною, яка вивчила понад 350 жестів і навіть змогла передати ці знання своєму названому сину, щоб спілкуватися з доглядачами.



Цікаві факти про шимпанзе / Freepik

Шимпанзе – одні з небагатьох тварин, які свідомо використовують інструменти. Вони виявляють справжню креативність: майструють тонкі палички, щоб діставати термітів із насипів, розбивають горіхи камінням, як молотком, і підбирають гілочки потрібної довжини, щоб просто почухати собі спину.

Їхні соціальні структури нагадують людські: вони живуть групами від 20 до 120 особин зі своєю ієрархією та альфа-самцями. Шимпанзе – справжні довгожителі; у неволі вони можуть доживати до 80 років. Матері мають дуже міцний зв’язок із дітьми: малеча буквально їздить на маминій спині до п'ятирічного віку, зберігаючи близькі стосунки навіть після дорослішання.

Які ще цікаві новини прочитати?