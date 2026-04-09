Дослідники з Університету Редінга використали сучасні технології, щоб "зазирнути" всередину знахідки, і виявили там крихітні зуби, пише BBC. Це доводить, що істота була родичем зовсім іншої тварини.

Ким була скам'янілість, яку досі вважали восьминогом?

Сучасні технології дозволили дослідникам з’ясувати, що восьминіг насправді є родичем сучасного наутилуса – молюска з великою кількістю щупалець та зовнішньою мушлею. Зоологи припускають, що перед тим, як перетворитися на скам’янілість, тварина розкладалася протягом кількох тижнів.

Саме цей процес зробив її настільки схожою на восьминога, що це ввело в оману вчених, які вперше описали знахідку 25 років тому. Скам'янілість під назвою Pohlsepia mazonensis навіть встигла потрапити до Книги рекордів Гіннеса як найдавніший восьминіг у світі.



Вчені з'ясували, що найстаріший восьминіг не є ним / Університет Редінга

Для аналізу вчені використали синхротронне випромінювання – пучки світла, яскравіші за сонце. Це дозволило побачити деталі, приховані в породі. Виявлені зуби ідентичні тим, що знаходили у залишків наутилоїдів на тому ж місці розкопок в Іллінойсі, США.

Це відкриття змінює уявлення про еволюцію: це говорить про те, що восьминоги з’явилися набагато пізніше – лише в Юрському періоді. У Книзі рекордів Гіннеса привітали дослідників із новим відкриттям і заявили, що скасують попередній титул "найстарішого восьминога".

Чим цікаві восьминоги?

Деякі з цих фактів про восьминогів вам будуть знайомі, а про деякі, впевнені, ви дізнаєтеся вперше. Восьминоги мають три серця. Два серця працюють виключно для переміщення крові повз зябра тварини, де вона вивільняє вуглекислий газ і отримує кисень, пише Smithsonian magazine. А от третє серце забезпечує циркуляцію цієї багатої на кисень крові до органів і м'язів, забезпечуючи їх енергією.

Щупальця восьминога мають власний розум. Дві третини нейронів восьминога зосереджені саме в його щупальцях, а не в голові. Деякі щупальця можуть самостійно розібратися, як розколоти молюска, а решта тіла може бути зайнята чимось іншим, наприклад, пошуком їстівних ласощів у печері.



Цікаві факти про восьминогів / Unsplash

У восьминогів синя кров. Щоб вижити в глибинах океану, кров восьминогів містить білок із міддю, який називається гемоціанін.

Чорнило восьминога не просто маскує тварину. Воно також завдає фізичної шкоди ворогам. У його складі міститься сполука під назвою тирозиназа. До речі, у людей вона допомагає регулювати вироблення природного пігменту – меланіну. Але коли тирозиназа потрапляє в очі хижака, вона викликає подразнення. Крім того, вона порушує нюх і смак тварин.

