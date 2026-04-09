Детальніше про те, яким буде четвер, 9 квітня, для всіх знаків зодіаку – розповів сайт Astrology.

Дивіться також Самотність зовсім скоро закінчиться для цих трьох знаків зодіаку

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 квітня для Овнів

Саме час проявити свої лідерські якості, щоб здобути бажаний статус і гідну винагороду. Очікуйте нових перспектив, але ретельно фільтруйте пропозиції, аби не піддатися на занадто яскраві, але порожні обіцянки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 квітня для Тельців

Щира віра у власні сили здатна залучити у ваше життя справжні дива. Зосередьтеся на завершенні старих справ і обов'язково прислухайтеся до своєї інтуїції.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 квітня для Близнюків

Сьогоднішній ранок ідеально підходить для щирих розмов із близькими. Вони допоможуть вам знайти натхнення для втілення спільних мрій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 квітня для Раків

Цінуйте людей, які вас надихають, адже взаємна підтримка зараз є ключовим фактором для вашого особистого та професійного зростання. Шлях до успіху значно прискориться, але намагайтеся не розпорошувати сили на безліч проєктів одночасно.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 квітня для Левів

Ваша щира готовність допомогти іншим допоможе завоювати авторитет. Однак не забувайте вчасно заявляти про власні зусилля та досягнення.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 квітня для Дів

Дозвольте собі поринути у творчість та слідуйте за покликом серця. Навіть якщо обраний шлях здається вам дещо складним чи незвичним.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 квітня для Терезів

Попереду на вас чекає романтичний період, сповнений пристрасті. Втім, намагайтеся знайти баланс між особистим життям, робочими обов'язками та домашнім затишком.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 квітня для Скорпіонів

Сьогодні ваші погляди на кохання стануть більш зрілими. Це допоможе краще розуміти партнерів і робити правильний вибір для свого майбутнього.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 квітня для Стрільців

Ваша уважність до деталей сьогодні принесе блискучі результати. Тому доведіть свої ідеї до досконалості перед тим, як презентувати їх світу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 квітня для Козорогів

Приділіть більше уваги облаштуванню своєї оселі та не бійтеся проявляти емоції, щоб нарешті звільнитися від старого тягаря.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 квітня для Водоліїв

Знайдіть час для самоти та внутрішнього спокою. Адже глибоке розуміння власних емоцій зараз є найважливішим завданням для вашого комфорту.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 квітня для Риб

Насолоджуйтеся приємним фліртом та легкою атмосферою ранку. Однак не поспішайте перетворювати дружні симпатії на щось надто серйозне.