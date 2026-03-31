Родина Лорітцсон зі штату Арканзас якраз з тих людей, яким дісталася риба з сюрпризом. Під час риболовлі Джон разом із 11-річним сином Ендрю витягли шістьох окунів, один з яких мав всередині живий скарб, пише What’s The Jam.

Дивіться також В Австралії хижа ящірка заснула в місцевому барі: довелося викликати спеціально навчену людину

Що знайшли рибалки всередині риби?

Після рибалки родина взялася чистити улов і яким же був їхній шок, коли всередині одного з риб’ячих шлунків вони виявили живе, крихітне черепашеня. Лорітцсони навчають своїх чотирьох дітей вдома і часто використовують риболовлю як живий урок біології, показуючи анатомію риб. Проте цей урок став по-справжньому незабутнім.

Ми були приголомшені, побачивши живе маля черепахи,

– зізналася Ребека Лорітцсон.

На відео, яке вже зібрало тисячі вподобайок у мережі, видно, як юний рибалка Ендрю обережно витирає серветкою врятованого малюка. Зовсім крихітне черепашеня було в стані сильного шоку, тому родина не поспішала відпускати його у воду. Знайду назвали Йоною – на честь біблійного пророка, який також провів певний час усередині морського мешканця.

Маленька черепашка жила всередині риби: дивіться відео

Черепашка зі шлунку риби підросла: дивіться відео

Які ще незвичайні речі знаходили всередині риб?

Якщо рибалки знаходили всередині риб інших тварин, то це ще більш-менш зрозуміло. А от як щодо неочікуваних предметів? Наприклад, є історія про те, як британський бізнесмен Ендрю Чітл загубив телефон на пляжі та його віднесло у море. Через тиждень Чітлу зателефонував рибалка Глен Керлі, який повідомив, що витягнув телефон зі шлунка 11-кілограмової тріски, пише Game and fish.

А ось арканзаський рибалка Джеймс Прайс взагалі випадково впустив свої зубні протези в озеро під час риболовлі. Прайс ніколи не сподівався повернути свої зубні протези, але через 10 днів він витягнув сома, який проковтнув одну з його зубних пластин.

Які ще прикольні новини про тварин прочитати?