Як пише місцеве медіа Le Parisien, бджоли оселилися прямісінько під сідлом велосипеда. Власник двоколісного залишив його буквально на кілька хвилин і точно не очікував побачити бджолину кульку, коли повернувся.

Як бджоли захопили велосипед у центрі Парижа

Історія сталася біля станції метро "Пале-Рояль – Мюзе-дю-Лувр". Власник ровера, на ім'я Жером, залишив його закріпленим до решітки біля входу в метро на кілька хвилин. За цей час величезний рій бджіл чисельністю від 10 до 15 тисяч особин оселився прямо під сідлом велосипеда. Через незвичну ситуацію та щоб не наражати пасажирів на небезпеку, адміністрація метрополітену навіть була змушена тимчасово закрити цей вхід.

Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Бджоли оселилися на велосипеді у Парижі: дивіться відео

На допомогу покликали відомого міського бджоляра Волкана Таначі. Він приїхав на місце також на велосипеді та обережно протягом години збирав комах у спеціальний вулик. За словами фахівця, у цей період бджоли не агресивні, тому операція пройшла спокійно під прицілами камер туристів.

Як пасічник знімав бджіл з велосипеда у Парижі: дивіться відео

Чому бджоли причепилися до велосипеда?

Як пояснив Таначі, навесні бджоли часто рояться через гарну температуру та тісноту у своїх старих вуликах. Коли стара королева вирішує, що місця замало, частина рою вилітає на пошуки нової домівки. Спочатку бджоли-розвідниці обирають тимчасове місце для зупинки – зазвичай це дерево або димар. Цього разу розвідниця вирішила зупинитися на велосипеді. Зараз усі 15 тисяч комах уже перевезені на дах будинку в 13-му окрузі Парижа, де вони облаштовуються на новому місці.

450 тисяч бджіл в стінах будинку: як пара у США купила оселю з мешканцями

У Пенсільванії подружжя Сара та Стів Вівер придбали старий фермерський будинок 1872 року. Вони навіть не підозрювали про його справжніх мешканців, а це 450 тисяч медоносних бджіл, пише CNN. Пара каже, що в документах під час продажу було щось вказано про бджіл у стінах, проте нові власники не надали цьому значення. Але потім прийшла весна...

Весняне потепління виявило справжні масштаби проблеми. З'ясувалося, що всередині стін будинку протягом 35 років безперервно жило близько 450 тисяч бджіл. Комахи встигли збудувати там величезну мережу стільників. Сара згадує, що спочатку вважала плями на вікнах звичайним брудом, але пізніше зрозуміла, що це був мед, який буквально просочувався крізь конструкції.



У стіні будинку жили сотні тисяч бджіл / Фото Аллана Латтанці



Американці купили будинок із бджолами у стінах / Фото Аллана Латтанці

Для порятунку комах та очищення будинку подружжю довелося викласти близько 12 тисяч доларів. Вони найняли професійного бджоляра Аллана Латтанці. Експерт витратив тиждень, обережно знімаючи плитку та фасадну обшивку, щоб дістатися до трьох великих колоній і знайти їхніх королев. До речі, бджоляр був здивований спокоєм комах, зазначивши: "За весь процес мене вжалили лише п’ять чи шість разів". У результаті всі 450 тисяч бджіл були успішно переселені на спеціальну ферму.

У США знайшли найбільшу у світі колонію бджіл

Нещодавно 24 Канал розповідав про унікальне відкриття науковців у США. На цвинтарі у штаті Нью-Йорк вчені виявили найбільшу у світі колонію бджіл. Ось що їм вдалося з'ясувати:

це вид бджіл, які живуть на землі;

колонія налічує близько 5,56 мільйона особин;

популяція живе там мінімум з 1935 року.

Науковці навіть не підозрювали, що на планеті існує така велика колонія бджіл. Дослідники також впевнені, що це не останнє подібне відкриття і що на Землі існують ще великі колонії бджіл.