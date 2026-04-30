Наприклад, як це зробив Том Копке з Німеччини. Хлопець встановив божевільний рекорд, зібравши головоломку під час затяжного стрибка з парашутом, пише сайт Guinness World Records.

Як Том Копке у небі встановив новий рекорд з кубиком Рубіка

Насправді збирати кубик Рубіка на землі не так вже і просто, а коли ти летиш з неба, то це вдвічі-втричі, та яке там – вдесятеро складніше. Але Том впорався і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він зібрав різноколірний кубик під час стрибка з парашутом усього за 23,333 секунди. Свій рекордний стрибок він здійснив у Південній Африці та перевершив попередній результат австралійця Сема Сіраккі. Його результат – 28,25 секунди.

Як хлопцю вдалося встановити такий рекорд?

23-річний Том є студентом-медиком. Він з 18 років захоплюється кубиком Рубіка. Раніше Копке вже ставив незвичайні рекорди з цією головоломкою. Наприклад, під водою. Тоді хлопець зібрав 6 штук на одному затриманні дихання. Також вчився збирати головоломку із заплющеними очима. Але небо стало для нього новим викликом.



Том Копке зібрав кубик Рубіка в небі / Фото Guinness World Records

Том розповів, що головною для нього проблемою був опір повітря. Спочатку він намагався збирати кубик, летячи животом донизу. Але сильний вітер заважав швидко крутити грані. Тоді інструктор хлопця запропонував нетипове рішення – збирати кубик, падаючи на спині.



Студент з Німеччини зібрав кубик Рубіка під час стрибка з парашутом / Guinness World Records

Це набагато страшніше, бо ти не бачиш, як наближається земля, але це значно зменшує опір вітру,

– каже Том Копке.

Але найбільшим страхом Тома було те, що він боявся впустити кубик під час передачі. Річ у тім, що кубик передали хлопцю вже після стрибка з літака. Коли Том приземлився на землю, то він не міг втримати емоцій та повірити, що впорався так швидко. Рекордсмен каже, що 23 секунди в небі були для нього цілою вічністю. У Тома вже є нова ідея для наступного рекорду – збирання кубика Рубіка під час бігу на марафонську дистанцію.

Том Копке зібрав кубик Рубіка, падаючи на землю: дивіться відео

Світовий рекорд зі спідкубінгу

У 2023 році 21-річний Макс Парк у Каліфорнії зібрав кубик Рубіка 3x3x3 за неймовірні 3,13 секунди, пише офіційний сайт Rubiks. Тоді Макс встановив новий світовий рекорд, який фанати чекали роками.

Він перевершив попередній рекорд, що склав 3,47 секунди, який тримався з 2018 року і належав китайцю Юйшен Ду. Коли фанати змагань зрозуміли, що сталося, зал просто вибухнув від крику та овацій, а деякі фанати навіть плакали від щастя.

Як пише The Guardian, рекорд у дисципліні 3x3x3 вважається найпрестижнішим у світі кубінгу. Макс Парк уже володіє майже всіма можливими рекордами (одинарні збірки та середній час) для кубів 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 та 7x7x7.



Рекордсмен зі збирання кубика Рубіка Макс Парк / Фото Guinness World Records

І трохи розповімо про самого рекордсмена. У дворічному віці Максу діагностували аутизм. Батьки намагалися розвивати його дрібну моторику усіма можливими способами і з часом зрозуміли, що кубик Рубіка може стати чудовою терапією. Поступово Макс став брати участь у змаганнях на збирання й не лише розвинув свій інтелект, а й навчився соціальній взаємодії: спілкуватися з іншими учасниками, стояти в черзі, чекати на свій хід.

