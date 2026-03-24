Нещодавно артист The Baron, як він себе називає, встановив дивовижний світовий рекорд, пише Guinness World Records. Все завдяки його потужним та надміцним соскам.

Який рекорд встановив чоловік з найсильнішими сосками у світі

Виявляється, The Baron протягнув карету вагою 991 кілограм власними сосками. На зніманнях шоу світових рекордів у Мюнхені він вписав своє ім’я в історію, встановивши рекорд у категорії "найважчий транспортний засіб, протягнутий за допомогою сосків".



Артист з Фінляндії встановив рекорд за допомогою сосків / Guinness World Records

Чесно кажучи, видовище було не для слабких духом. The Baron прикріпив до металевих кілець у своїх сосках справжню карету, в яку для ваги ще й посадив свою партнерку. Щоб було більш зрозуміло, наскільки це важко – він тягнув приблизно півтори корови або два роялі.

Барон зміг не просто зрушити цей вантаж з місця, а й зробити кілька впевнених кроків. Публіка щедро нагородила артиста оплесками. До речі, попередній рекорд належав американцю і його вантаж був меншим майже на три кілограми.



Чоловік з найсильнішими сосками у світі / Guinness World Records

Після фіксації результату The Baron жартівливо назвав себе володарем "найсильніших сосків у світі". Проте для нього це не просто хвилинна розвага, а частина професійного життя. Артист уже понад десять років утримує й інший титул – за підняття найбільшої ваги в такий самий спосіб (тоді він відірвав від землі понад 32 кілограми).

Що відомо про The Baron із Фінляндії?

Судячи з офіційного сайту артиста, він має не тільки надзвичайні здібності, а й непогане почуття гумору. У біографії The Baron називає себе незаконнонародженим сином королеви Єлизавети та цирковим дресувальником левів, а також давно зниклим злим братом принца Чарльза.

Артист The Baron з Фінляндії / The Baron of sideshow

Цей артист багато подорожує світом, виступаючи у різних країнах. Він також є частим гостем на шоу талантів у США та Британії. Окрім екстремального пірсингу, чоловік дивує глядачів тим, що згинає металеві прути зубами та виконує інші дивовижні трюки.

