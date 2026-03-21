Щороку перед жінкою стоїть місія... місія здійсненна: зібрати усю свою велику родину під одним дахом на свій день народження. Підготовка до свята величезна – чимало смачних домашніх страв, щоб задовольнити смаки усіх членів родини, розповідає ТРК Аверс.

Життєва історія багатодітної бабусі Валентини Лищук

Валентина родом із села Криничне. У молодості до 1978 року жінка працювала в Луцьку на заводі. Зі своїм майбутнім чоловіком Віктором познайомилася на весіллі в рідному селі. Кохання повернуло жінку до села, де вона вийшла заміж і оселилася з коханим. В селі Валентина працювала свинаркою в колгоспі.

Щороку навесні уся величезна родина Валентини збирається на день народження. Жінка готується ґрунтовно, адже треба прогодувати чимало гостей.

Дві таких десятилітрових каструлі варимо картоплі. 12-літровий чавунний банячок – голубців. Ну і ще в таких великих каструлях м’ясо тушимо,

– розповідає бабуся-рекордсменка.



Бабуся-рекордсменка з Волині у 66 років має понад 30 онуків / скрин відео

Для жінки увага від її рідних – це найголовніше, проте і подарунки вона залюбки приймає. Пані Валентина зізнається – найбільше полюбляє квіти.

"Найдорожчі подарунки – квіти, бо то жива істота. Звісно, і гроші дарують, хто що може. Але як несуть квіти, то дуже приємно", – ділиться жінка.

Як бабуся-рекордсменка з Волині святкує день народження: дивіться відео

Хто є у світі рекордсменом за кількістю нащадків?

У країнах, де існує практика, яка дозволяє мати кілька дружин, кількість нащадків однієї людини може стати незліченною. Так, світу відомий чоловік, який мав понад 800 нащадків, пише Guinness world records. На момент своєї смерті 15 жовтня 1992 року 96-річний Семюел С. Маст з американського міста Фрайбург, штат Пенсильванія, мав 824 живих нащадки. До цього переліку входили 11 дітей, 97 онуків, 634 правнуки та 82 праправнуки.

