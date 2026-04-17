Як йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Apidologie, ці бджоли живуть там десь з 1935 року. Людство досі навіть і не підозрювало про масштаб їхнього поселення, пише Daily Galaxy.

Дивіться також У Південній Америці розкопали невідомого динозавра, який поєднує в собі риси кількох видів

Де знайшли найбільшу колонію бджіл у світі?

Науковці з Корнелльського університету знайшли бджіл прямо під тихим кладовищем East Lawn Cemetery в Ітаці у штаті Нью-Йорк. Дослідження показало, що під землею мешкає близько 5,56 мільйона особин виду Andrena regularis.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Я був повністю вражений, коли ми провели розрахунки. Я бачив опубліковані оцінки бджолиних агрегацій у сотні тисяч особин. Але ніколи не міг уявити, що це буде 5,56 мільйона бджіл,

– каже провідний автор дослідження Браян Денфорт.

Для порівняння: типова колонія медоносних бджіл налічує близько 30 тисяч комах. До речі, зазвичай ми звикли бачити бджіл у вуликах, але 70% видів у США гніздяться саме під землею, де їх не видно.



У США на цвинтарі знайшли бджіл / Apidologie

Я впевнений, що у світі існують й інші великі агрегації бджіл, які ми просто ще не ідентифікували. Але серед тих, що описані в літературі, ця – одна з найбільших,

– каже один з авторів дослідження Стів Годж.

Чому бджоли обрали кладовище?

Кладовище виявилося ідеальним місцем для бджіл, тому що ґрунт там десятиліттями залишається недоторканим, без будівництва чи важкої техніки. Особливо ця місцевість підходить для бджіл, що гніздяться на землі.

Також бджоли залишаються довгий час без уваги, на відміну від тих, що живуть у вуликах. Крім того, на цвинтарях немає хімікатів, які негативно впливають на комах. До того ж тут багата кормова база.

Чому бджоли надзвичайно важливі для планети?

Бджоли є частиною біорізноманіття, від якого залежить виживання всіх нас, передає United Nations Environment Programme. Бджоли забезпечують людей високоякісними продуктами – медом, маточним молочком і пилком, а також іншими продуктами, як-от бджолиний віск, прополіс та бджолина отрута.

Бджільництво також є важливим джерелом доходу для багатьох жителів сільської місцевості. За даними IPBES, західна медоносна бджола є найпоширенішим керованим запилювачем у світі: понад 80 мільйонів вуликів щорічно виробляють приблизно 1,6 мільйона тонн меду.



Чим корисні бджоли / Freepik

Запилювачі безпосередньо сприяють продовольчій безпеці. За даними експертів профільної організації ООН, третина світового виробництва харчових продуктів залежить саме від бджіл. Коли тварини та комахи збирають пилок квітів і розносять його, вони дозволяють рослинам, зокрема багатьом продовольчим культурам, розмножуватися.

Але, на жаль, бджоли, перебувають під загрозою зникнення через діяльність людини. Популяції бджіл скорочуються в усьому світі через втрату середовища існування, інтенсивні методи ведення сільського господарства, зміни погодних умов та використання агрохімікатів, таких як пестициди.

Які ще цікаві новини прочитати?