І от що робити, коли у відпустку дуже хочеться, а бюджет обмежений? У Threads активно оговорюють допис користувачки з таким запитанням, але є один нюанс – її бюджет аж цілих 96 гривень. Як думаєте, що їй порадили?

Дивіться також "Маю 3 долари і планую відпустку": смішні меми, які допоможуть дочекатися відпочинку

Як відпочити за 96 гривень: поради мережі

Користувачка Threads Бетті, яка каже, що "смішно жартує не тільки в себе в голові", запустила кумедний флешмоб про бюджетну відпустку. Вона спитала у людей: "Порадьте, де можна незабутньо відпочити влітку? Бюджет 96 грн". Тред назбирав понад 10 тисяч вподобайок та майже 500 коментарів. Хтось серйозно пропонує дівчині відпочинок у себе в селі, хтось пише цілком реальні варіанти відпочинку в горах, а хтось просто жартує, розуміючи, що бюджет просто нереальний. Ось що пишуть:

"Можна в метро туди і назад зʼїздити";

"Не повірите, можна. Заходите в Укрзалізницю. Там 3 тисячі кілометрів безкоштовно, вистачить і туди, і назад. Їдете в Карпати, берете з собою палатку, зупиняєтесь в лісі. А на ці гроші можна купити вкусняшек";

"У мене в селі. Ще й 96 гривень зекономите";

"В Аврорі";

"Якраз на білет до моєї бабульки в село. Із привелегій: нагодує, авто засмага, душевно відпочинете. Завжди вислухає та щось підкаже, мудра жінка. Один мінус – фізично певно не відпочинете";

"На дивані. Ще залишиться 96 грн";

"Вдома, на балконі";

"Сємки, квас, лавочка";

"На таку суму, десь в 1650 році";



Як відпочити за 96 гривень / Фото Magnific

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Є тур на два тижні до Києва з будь-якої точки України: йдеш пішки до ларька Київської перепічки, пробуєш сосиску в тісті. Йдеш назад. Дуже рекомендую!";

"Бюджет спартанський, але вихід є! Це формат "екстремальний мінімалізм". За ці гроші можна взяти квиток на приміську електричку або автобус в найближчий ліс, парк чи до річки. Береш із собою канапки з дому, покривало – і ось тобі відпочинок на природі (дикуном). Головне – свіже повітря безкоштовне!";

"Якщо у вас бюджет 96 грн, то ви не втомились".

Скільки коштуватиме відпочинок в Україні у 2026 році?

Через геополітичну нестабільність туристичний ринок змінюється. Популярні світові напрямки дорожчають, пише 24 Канал. Ціни на внутрішній туризм також зростають. Якщо казати про короткі подорожі, то тур вихідного дня може коштувати від 695 гривень за 1 людину, а повноцінні триденні подорожі – від 2,7 тисячі гривень (5 520 гривень за все включено).

Найпопулярнішими напрямками у цьому році є тури Закарпаттям, Франківщиною та Львівщиною. Найбільше зараз туристи цікавляться маловідомими та унікальними місцями, де є менше людей.