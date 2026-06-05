Саме в такі моменти, коли мотивація працювати майже відсутня, а в голові лише картинки омріяного релаксу, найкращими ліками стає гумор. Якщо не можете піти у відпустку просто зараз, то принаймні можете дозволити собі видихнути та посміятися з цього положення.

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Меми про відпустку, в яких ви впізнаєте себе

Приготуйтеся, зараз ви побачите себе у кожному другому мемі, бо цей біль і очікування знайомі нам усім. Ну що, подивимось, наскільки сильно вам уже час у відпустку?



Меми про відпустку з намальованим конем / Фото з соцмереж

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Меми про відсутність відпустки / Фото з соцмереж



Картинки з котом про відпустку / Фото з соцмереж



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Меми про фотографування на відпочинку / Фото з соцмереж



Мем про відпочинок науковців / Фото з соцмереж



Мем про відсутність грошей на відпустку / Фото з соцмереж

Сподіваємося, що у вас, все ж таки, буде можливість виділити собі час на відпочинок. Проведіть його якісно та весело.