Саме в такі моменти, коли мотивація працювати майже відсутня, а в голові лише картинки омріяного релаксу, найкращими ліками стає гумор. Якщо не можете піти у відпустку просто зараз, то принаймні можете дозволити собі видихнути та посміятися з цього положення.
Дивіться також "Одягайтеся тепліше, це вам не травень": меми про перший день літа
Меми про відпустку, в яких ви впізнаєте себе
Приготуйтеся, зараз ви побачите себе у кожному другому мемі, бо цей біль і очікування знайомі нам усім. Ну що, подивимось, наскільки сильно вам уже час у відпустку?
Читайте більше перевірених новин
Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Меми про відпустку з намальованим конем / Фото з соцмереж
Меми про відсутність відпустки / Фото з соцмереж
Картинки з котом про відпустку / Фото з соцмереж
Смішні меми про відпустку / Фото з соцмереж
Картинки про відпочинок / Фото з соцмереж
Картинка з равликами про відпочинок / Фото з соцмереж
Меми про підготовку до відпустки / Фото з соцмереж
Меми про фотографування на відпочинку / Фото з соцмереж
Мем про відпочинок науковців / Фото з соцмереж
Мем про відсутність грошей на відпустку / Фото з соцмереж
Сподіваємося, що у вас, все ж таки, буде можливість виділити собі час на відпочинок. Проведіть його якісно та весело.