Цей артефакт описують як "каппу" – міфічного водного демона з японського фольклору, пише What`s the jam. Згідно з таємничими легендами, такі створіння мешкають у ставках і річках Японії, затягуючи людей та худобу у воду. З часом їхній образ трансформувався в уявлення про маленьких бешкетних істот із зеленою лускатою шкірою. Каппа вважається одним із трьох головних "йокаїв" – надприродних сутностей у культурі Японії.

Дивіться також Британка купила у благодійному магазині сумку, вміст якої її вразив

Що буде з мумією русалки?

Муміфікованого каппу покажуть у міській галереї Йонедзава на ринку рідкісних скарбів Ошу. Організатор заходу Такеюкі Кімура розповів, що скелет тварини знайшли у старому будинку в префектурі Фукусіма. На моторошну знахідку можна буде не тільки подивитися на виставці – її можна навіть придбати. Очікується, що боротьба за лот буде запеклою: у Японії підтверджено існування лише близько десяти подібних мумій капп та русалок.

За попередніми оцінками, вартість експоната складе майже 16 тисяч доларів. Фотографії істоти вже стали вірусними в мережі. Користувачі активно обговорюють природу знахідки – хтось бачить у ній водного гобліна, а хтось згадує, що в минулому такі мумії виготовляли спеціально для буддійських навчань або для залучення паломників до храмів.



В Японії знайшли скелет мумії / Jam Press

Чим насправді є японські русалки?

Дослідження подібних знахідок сучасними вченими доводять, що вони є не біологічними видами, а майстерними містифікаціями минулих століть. Найвідомішим прикладом є 300-річна мумія з префектури Окаяма, яку роками вважали священною реліквією та оберегом від хвороб, пише Science Alert. Проте рентгенівське сканування та аналіз ДНК відкрили правду: це рукотворний гібрид.

Виявилося, що верхня частина тулуба, яка нагадує мавпу, була майстерно з’єднана з хвостом великої риби, а для більшої переконливості майстри минулого використовували справжнє волосся та нігті ссавців.



Мумія японської русалки / Скрин відео

Такі артефакти, відомі як "фіджійські русалки", масово виготовляли в Японії у XVIII – XIX століттях. Місцеві рибалки та ремісники створювали їх як екзотичні сувеніри для допитливих західних мандрівників або як об’єкти поклоніння для храмів. Вигляд вони мають моторошний, але насправді це унікальні зразки старовинного мистецтва, що поєднують у собі фольклорні вірування та таксидермічну майстерність того часу.

Які ще цікаві новини варто прочитати?