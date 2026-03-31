Британка Емі Фуксія Шоу також нещодавно стикнулася з непроханою гостею. 33-річна мешканка Ессекса робила ремонт вдома і точно не очікувала побачити під підлогою дику тварину, розповідає Newsweek.

Кого під підлогою знайшла британка?

Емі Фуксія Шоу затіяла ремонт в будинку, найняла спеціалістів та залишила їх на об’єкті. Поки триває ремонт, Емі тут не живе. Але днями жінка зрозуміла: будинок зовсім не пустує. Все почалося з дивного шкрябання. Емі саме відчинила двері, щоб швидше висихала штукатурка, і раптом почула звук знизу. Спершу вона подумала, що це сусідський кіт забіг поцікавитись оновленням інтер’єру. Дівчина навіть перегородила двері дошкою, щоб "гість" не повернувся, але коли обернулася, то мало не впала від переляку. З-під щілини у підлозі на неї дивилася зовсім не котяча морда.

Це був справжній лис, який примудрився залізти під мостини та, здається, не дуже розумів, як вибратися назад. Емі виклала відео з цим "невеличким нюансом" ремонту в TikTok, і ролик миттєво зібрав понад мільйон переглядів.

Хто ж підготує тебе до того етапу дорослого життя, коли під підлогою опиняється затиснута лисиця,

– підписала відео Емі.

Лисиця застрягла у підлозі будинку: дивіться відео

Коментатори одразу почали жартувати, що це прийшов "інспектор з технагляду" перевірити якість перекриттів. Проте самій Емі було не до сміху: тварина мала наляканий вигляд, важко дихала і відчайдушно шкрябала дерево. Спроби виманити рудого кормом для собак не допомогли – бідолаха застряг.

Що зробили з лисицею?

Врятувати ситуацію допоміг дзвінок будівельникам. Майстри підказали, де під їхнім обладнанням захована незакріплена дошка. Щойно Емі її підняла, лис миттю вискочив на волю. Щоб переконатися, що під підлогою не залишилося цілого сімейства чи маленьких лисенят, дівчина навіть просунула туди телефон з увімкненою камерою, але, на щастя, більше нікого не знайшла.

Морський котик нахабно заліз у будинок

А у Новій Зеландії з місцевою родиною стався інцидент з нахабним морським котиком, який влаштував справжній переполох. Він пробрався у будинок морського біолога Філа Росса через дверцята для кота, пише The Guardian. Поки родина спала, непроханий гість близько двох годин досліджував кімнати, встиг відпочити на дивані в залі та навіть "приватизував" запасну спальню. Найбільше від візиту постраждала домашня кішка Коко: вона намагалася захистити територію, але швидко зрозуміла, що сили нерівні, і втекла до сусідів.



Морський котик заповз у будинок / скрин відео

Дружина Філа, Дженн, виявила "нового улюбленця" вранці та розбудила дітей, щоб показати їм дивовижного гостя. Діти навіть дали йому ім’я – Оскар. На щастя, морський котик виявився вихованим і нічого не зіпсував у домі. Зрештою жінці вдалося виманити його в сад, звідки рейнджери служби охорони природи забрали мандрівника назад до океану.

